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Kahveci: “Büyüme rakamları yatırımcıya güç veriyor”

MERSİN HABERLERİ  | 01.12.2020 16:25 | Son Güncelleme

Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, “3’üncü çeyrek içerisinde yüzde 6,7 oranında artış gösteren Türkiye ekonomisi yatırımcıya güç vermeye devam ediyor” dedi.Genel Müdür Kahveci, yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Kahveci: “Büyüme rakamları yatırımcıya güç veriyor”

Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, “3’üncü çeyrek içerisinde yüzde 6,7 oranında artış gösteren Türkiye ekonomisi yatırımcıya güç vermeye devam ediyor” dedi.
Genel Müdür Kahveci, yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan büyüme rakamlarını değerlendirdi. TÜİK’in, Türkiye ekonomisinin 3’üncü çeyrekte yüzde 6,7 oranında büyüdüğünü açıklamasının yatırımcılar açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Kahveci, “Covid-19 salgını ile tüm dünyanın kapılarını kapattığı dönemlerde bile geçtiğimiz yılın 3’üncü çeyrek rakamlarına göre büyüme hızımızın kesilmemiş olması yatırımcının ülkesine olan güvencini arttırmıştır. Pandemi döneminde tüm önlemlerimizi alarak üretime ara vermeden çalışmalarımızı sürdürdük. Bu anlamda ülke ekonomisine katkı sağlamak bizleri gururlandırıyor. 2021 yılında da ülke ekonomimizdeki büyüme hızının ivmelenerek artacağına olan inancımız tam. Teknopanel olarak biz de üretim hızımızı arttırma hedeflerimizi koruyoruz” ifadelerini kullandı.

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