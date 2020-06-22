Kahveciler, kıraathaneciler ve büfeciler destek talebinde bulundu

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan, internet kafe ve oyun salonlarının halen açılmaması nedeniyle esnafın tamamen kepenk kapatma noktasına geldiğini belirterek, destek verilmesini talep etti.

Ağaoğlu, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını nedeniyle, 16 Mart'ta faaliyetleri durdurulan kahvehane, kıraathane, kafe, kafeterya, çay bahçesi, internet kafeler, playstation ve oyun salonlarının 1 Haziran'dan itibaren oyun oynatılmaması kaydıyla tekrar faaliyetlerine başladığını anımsattı.

İnternet kafeler, oyun salonları gibi işletmelerinin halen kapalı olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelere, oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerin gelmediğini ve esnafın günlük masraflarını dahi karşılayamadığını aktardı. Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"3 aydan fazla süreyle kapalı olan internet kafe, playstation ve oyun salonlarımızın açılmaması nedeniyle esnafımız tamamen kepenk kapatma noktasına gelmiştir. İş yerlerinin kapalı olduğu süre boyunca esnafımıza kira yardımı yapılmasını, esnafımızın yanında çalışanlarının ekonomik olarak mağduriyetlerinin giderilmesini, birikmiş faturaların ve tüm kredi borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz ertelenmesini, kapalı kalınan süre boyunca SGK primlerinin devletimizce ödenmesini talep ediyoruz."

Ağaoğlu, kahvehanelerde gerekli tedbirlerin alındığının altını çizerek, "Kahvehanelerimizde oyun oynatılmasına izin verilmesi halinde esnafımızın tüm hijyen kurallarına titizlikle uyacağını da ayrıca belirtmek isteriz." ifadesini kullandı.

