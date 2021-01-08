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Kahveciler Odası’ndan Başkan Dutlulu’ya teşekkür

08.01.2021 18:42 | Son Güncelleme:
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Akhisar Kahveciler Odası Başkanı Erkin Güney ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu makamında ziyaret ederek bu zor günlerde esnafı desteklediği ve yanlarında olduğu için teşekkürlerini iletti.Pandemi süresince yayınlanan genelgeler kapsamında işyerlerini kapatmak zorunda kalan ve ekonomik olarak zor günler yaşayan Akhisar Kahveciler Odasına kayıtlı işletmelere 500 TL tutarında nakdi destekte bulunan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu makamında ziyaret eden esnaflar, bu zor günlerde yapılan yardımın çok değerli olduğunu belirterek teşekkür etti.Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmanın gücüyle aşacaklarını söyleyen Başkan Dutlulu, “Şehrimizdeki esnaflarımıza yaptığımız desteklerden dolayı Kahveciler Odası Başkanımız Erkin Güney ve yönetimi teşekkürlerini iletmek üzere ziyaretimize geldi.

Akhisar Kahveciler Odası Başkanı Erkin Güney ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu makamında ziyaret ederek bu zor günlerde esnafı desteklediği ve yanlarında olduğu için teşekkürlerini iletti.
Pandemi süresince yayınlanan genelgeler kapsamında işyerlerini kapatmak zorunda kalan ve ekonomik olarak zor günler yaşayan Akhisar Kahveciler Odasına kayıtlı işletmelere 500 TL tutarında nakdi destekte bulunan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu makamında ziyaret eden esnaflar, bu zor günlerde yapılan yardımın çok değerli olduğunu belirterek teşekkür etti.
Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmanın gücüyle aşacaklarını söyleyen Başkan Dutlulu, “Şehrimizdeki esnaflarımıza yaptığımız desteklerden dolayı Kahveciler Odası Başkanımız Erkin Güney ve yönetimi teşekkürlerini iletmek üzere ziyaretimize geldi. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Her zaman esnafımızın yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Bu zor günleri omuz omuza dayanışmanın gücüyle aşacağız” dedi.

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