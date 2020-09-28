Kahvecilerin ’oyun’ talebi

Samsun Kahveciler Odası Başkanı Mustafa Kara, kahvelerin 1 Haziran’da açılmasına rağmen oyun oynanmadığı için boş olduğunu belirterek, kahvelerde yeniden oyun oynanması için yetkililer tarafından belirlenecek her türlü emir ve talimata uymaya hazır olduklarını söyledi.

Korona virüsü birçok meslek grubunda işlerin düşmesini sağlarken, kahveci sektöründeki işleri ise bıçak gibi kesti. Kağıt, okey, tavla ve domino oynanmasının yasak olduğu kahvelerde sadece içecek servisi verilebiliyor. Samsun Kahveciler Odası Başkanı Mustafa Kara, kafe ve restoranlarda uygulanan emir ve yasakların kendilerinde de uygulanarak oyunların tekrardan açılmasını isterken, önemli açıklamalarda bulundu.

“500 yıllık bir kahvecilik geleneği yok oluyor”

Kahvecilik geleneğinin yok olmaya başladığını ifade eden Başkan Mustafa Kara, “Geçen gün SESOB’da tüm oda başkanları ile toplantı yaptık. Toplantıda kahveci esnafına sahip çıkma kararı alındı. Tarafımızdan yazılan mektup, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bey’e gönderilmek üzere bildirge olarak da yayınlandı. 16 Mart’tan bu zamana kadar kahvehaneler kaplı. 1 Haziran’da açıldı ama keşke ‘açıldı’ denmesiydi. Açıldıktan sonra tekrar geri kapattık. Kapatmayanlar da şu anda zarar aşamasında. Elektrik, su, doğalgaz ve kira paraları da çoğaldı. Yanında işçi çalıştıran esnaflar işçileri çıkarmak zorunda kaldı. Her kahvede en az 3-4 kişi istihdam ettiriliyordu. 500 yıllık bir kahvecilik geleneği yok oluyor. Yetkilerden isteğimiz; kahveler için yeni talimatlar verilmesi ve eski faaliyetlerin yeniden başlamasıdır” dedi.