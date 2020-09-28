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Kahvecilerin ’oyun’ talebi

SAMSUN HABERLERİ  | 28.09.2020 15:49 | Son Güncelleme

Samsun Kahveciler Odası Başkanı Mustafa Kara, kahvelerin 1 Haziran’da açılmasına rağmen oyun oynanmadığı için boş olduğunu belirterek, kahvelerde yeniden oyun oynanması için yetkililer tarafından belirlenecek her türlü emir ve talimata uymaya hazır olduklarını söyledi.Korona virüsü birçok meslek grubunda işlerin düşmesini sağlarken, kahveci sektöründeki işleri ise bıçak gibi kesti.

Kahvecilerin ’oyun’ talebi

Samsun Kahveciler Odası Başkanı Mustafa Kara, kahvelerin 1 Haziran’da açılmasına rağmen oyun oynanmadığı için boş olduğunu belirterek, kahvelerde yeniden oyun oynanması için yetkililer tarafından belirlenecek her türlü emir ve talimata uymaya hazır olduklarını söyledi.
Korona virüsü birçok meslek grubunda işlerin düşmesini sağlarken, kahveci sektöründeki işleri ise bıçak gibi kesti. Kağıt, okey, tavla ve domino oynanmasının yasak olduğu kahvelerde sadece içecek servisi verilebiliyor. Samsun Kahveciler Odası Başkanı Mustafa Kara, kafe ve restoranlarda uygulanan emir ve yasakların kendilerinde de uygulanarak oyunların tekrardan açılmasını isterken, önemli açıklamalarda bulundu.

“500 yıllık bir kahvecilik geleneği yok oluyor”
Kahvecilik geleneğinin yok olmaya başladığını ifade eden Başkan Mustafa Kara, “Geçen gün SESOB’da tüm oda başkanları ile toplantı yaptık. Toplantıda kahveci esnafına sahip çıkma kararı alındı. Tarafımızdan yazılan mektup, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bey’e gönderilmek üzere bildirge olarak da yayınlandı. 16 Mart’tan bu zamana kadar kahvehaneler kaplı. 1 Haziran’da açıldı ama keşke ‘açıldı’ denmesiydi. Açıldıktan sonra tekrar geri kapattık. Kapatmayanlar da şu anda zarar aşamasında. Elektrik, su, doğalgaz ve kira paraları da çoğaldı. Yanında işçi çalıştıran esnaflar işçileri çıkarmak zorunda kaldı. Her kahvede en az 3-4 kişi istihdam ettiriliyordu. 500 yıllık bir kahvecilik geleneği yok oluyor. Yetkilerden isteğimiz; kahveler için yeni talimatlar verilmesi ve eski faaliyetlerin yeniden başlamasıdır” dedi.

“Kahveciler odası başkanı olarak ben bile kahveye gitmiyorum”
Kendisinin bile bu şartlarda kahveye gitmediğini dile getiren Mustafa Kara, “Hiç kimse kahvelere gitmek istemiyor. Çünkü kahvelerde oyun oynamak yasak. Ben kahveciler odası başkanı olarak ben bile kahveye gitmiyorum. Önceden kahveye gider, arkadaşlarımızla oturup, oyun oynayarak sohbet ederdik. Kahveci esnafı da bundan para kazanıp, çoluk çocuğuna ekmek götürüyordu. Devletimizin ve pandemi kurulunun aldığı tedbirler zaten var. Biz maske, mesafe ve hijyen kurallarını da sağladık. Masalarımız arasında da 1,5 metre mesafe var. Masalarımız çapı da 1,20’ye 1,20’dir. Kafe ve restoranlara uygulanan emir ve talimatlar bize de uygulansın ve sık sık da denetlenelim. Eldivenle oyun oynanması da olabilir. Emir ve talimatlar bizim başımızın üstünde ve her şekilde uymaya hazırız” diye konuştu.

"Mal sahipleri ile başları dertte"
Kahvecilerin büyük mağduriyet yaşadığına değinen Kara ayrıca şunları söyledi:
“Bizim odamıza kayıtlı 2 bin 500 tane esnaf var. Kapatma oranı oldukça fazla. 1 Haziran’da kahveler açıldı ama oyun oynanmadığı için geri kapattık. Mal sahipleri ile başları dertte. Mal sahipleri kapalı olmasına rağmen kira paralarını istiyorlar. Çay ocakları varken, kahveye çay içmeye kim gider? Ben dahi olsam çay içmeye çay ocaklarına giderim. Çünkü orası daha ekonomik.”

Kahvecilerin ’oyun’ talebi

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