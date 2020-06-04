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Kahvehane ve çay ocaklarına hijyen seti

İZMİR HABERLERİ  | 04.06.2020 10:13 | Son Güncelleme

Çiğli Belediyesi tarafından normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran’dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayan Çiğli’deki çay ocağı ve kahvehanelere hijyen malzemeleri dağıtılmaya başlandı.

Çiğli Belediyesi tarafından normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran’dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayan Çiğli’deki çay ocağı ve kahvehanelere hijyen malzemeleri dağıtılmaya başlandı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kapılarını yeniden açarak hizmet vermeye başlayan tüm esnafa başarılar diledi.
Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran’dan itibaren kapılarını açarak yeniden halka hizmet vermeye başlayan çay ocağı ve kahvehaneleri tek tek dolaşarak içinde temizlik malzemelerinin bulunduğu setleri dağıtmaya başladı. İlçede bulunan 273 kahvehane ve çay ocağına ulaşan ekipler, içinde maske, kolonya, sabun, çamaşır suyu ve tuvalet kağıdından oluşan temizlik setleri ile Türk bayrağını esnafa dağıttı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, halka yeniden hizmet vermeye başlayan çay ocağı ve kahvehane esnafına başarılar diledi.

“Her zaman esnafın yanındayız”
Çiğli’nin 26 mahallesinde bulunan çay ocağı ve kahvehanelerin yeniden hizmete girmesiyle esnafın yanında olmaya özen gösterdiklerini belirten Başkan Gümrükçü, “Esnafımız yeniden halkımıza hizmet vermeye başladı. Biz de onların yanındayız ve ilk günlerinde hijyen malzemelerini içeren setlerimizi kendilerine hediye ettik. Ekiplerimiz bütün kahvehaneleri ve çay ocaklarını tek tek dolaştı. Hem moral vermek hem de yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyarak hizmet sunmalarını diliyoruz. Esnafımız bizim bel kemiğimiz ve kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

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