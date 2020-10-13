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Kahvehanede kumar oynatan işletmeci gözaltına alındı

EDİRNE HABERLERİ  | 13.10.2020 22:39 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahvede kumar oynatıldığı ihbarını değerlendiren polis, işletmeciyi gözaltına aldı.Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede kumar oynatıldığı yönünde bilgi alan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese giderek incelemelerde bulundu.

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahvede kumar oynatıldığı ihbarını değerlendiren polis, işletmeciyi gözaltına aldı.
Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede kumar oynatıldığı yönünde bilgi alan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese giderek incelemelerde bulundu. Asayiş Büro ekipleri tarafından bahse konu mekanda yapılan denetimlerde masalar üzerinde içinde sigara izmaritleri olan kül tablaları tespit edildi. Aynı zamanda üzerinde okey takımlarının da olduğu masalarda herhangi bir para rastlanmazken, iş yeri sahibi E.D., mekanda oyun oynatıldığını kabul etti.
Bunun yanında mesul müdürlük belgesi de olmayan buna rağmen mekanın işleten E.D.’nin UYAP sorgusunda Silahlı Tehdit suçundan da aranması olduğu öğrenilmesinin ardından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahsa, Hıfzıssıhha Kurulu kurallarına riayet etmemekten 3 bin 183 lira ve iş yerinde güvenlik kameralarının gerekliliği hakkında genelgeye aykırılıktan dolayı idari para cezası kesildi. (EA -

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