Kahvehanede oyun oynayan 23 şahsa 20 bin 700 TL para cezası

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son geçtiğimiz hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 520 adres kontrolü gerçekleştirdi. Kontrollerde korona virüs tedbirleri dolayısıyla para cezası işlemi gerçekleştirilirken, fuhuş olayına karışan şahıslar hakkında işlem gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri 14 ile 20 Eylül 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 520 farklı adresi kontrol etti. Kontrollerde ve yapılan operasyonlarda bir adreste fuhuş yaptığı tespit edilen 3 kişiye 3 bin 160 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 1 kadının eskortluk yaptığı ve buna yer temini sağladığı tespit edilen 1 erkek şahıs ise işlem yapılmak üzere emniyete sevk edildi.

Kahvehanede kuralları ihlal eden 23 kişiye para cezası

Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 6 kahvehanede 23 şahsın maskesiz olarak sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve kuralları ihlal ederek oyun oynadıkları tespit edilerek toplamda 20 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca başka bir kahvehanede ise 2 şahsın sigara içtikleri tespit edilerek toplamda 760 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde 1 kahvehaneye ise ruhsatsız faaliyet göstermekten dolayı belediye ekipleri tarafından 392 TL idari para cezası kesildi.