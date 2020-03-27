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Kahvehanelerini başka iş yerlerine dönüştürdüler

BİNGÖL HABERLERİ  | 27.03.2020 13:36 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bingöl’ün Karlıova ilçesinde esnaf, geçici olarak kapatılan kahvehanelerin yerine kasap ve manav gibi iş yerleri açtı - Esnaf Yasin Tiryaki: - "Elemanlarımızın ücreti ve kiramızı çıkarmak için kahvehanemizi yem satış yerine dönüştürdük"

BİNGÖL (AA) - Koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında Bingöl’ün Karlıova ilçesinde geçici olarak kapatılan kahvehaneler başka işe dönüştürüldü.

Karlıova ilçesinde koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ilçede faaliyet gösteren 20 kahvehane geçici olarak kapatıldı.

Kapatma süresinin uzun olmasından endişe duyan bazı iş yeri sahipleri, kiralarını rahatl ödeyebilmek için iş değişikliğine gitti.

Esnaf, daha önce kahvehane olarak işlettikleri iş yerlerini kasaba, manava ve hayvanlar için yem satış yerine dönüştürdü.

Kapanan diğer kahvehane sahiplerinin de farklı iş arayışında oldukları öğrenildi.

Kirasını rahat ödeyebilmek için kahvehanesini kasaba dönüştüren Bedri Cavuldak, şunları belirtti:

"İş yerimiz daha önce kahvehaneydi, koronavirüsten dolayı kapatmak zorunda kaldık. Yıllık 37 bin lira kira veriyoruz ve kiramızı rahatlıkla ödeyebilmek adına böyle bir işe başvurduk. Çok şükür şu an iyi ve en azından kiramızı ödeyebiliyoruz. İş yerimizin arasına bölme koyarak bir bölümünü kasaba dönüştürdük. Bu salgın döneminde boş durmak istemedik. Böyle bizim için daha iyi oldu."

Yasin Tiryaki de bir yıldır kahvehane işlettiğini, iş yerinde 3 kişinin çalıştığını söyledi.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere uymak zorunda olduklarını anlatan Tiryaki, "Elemanlarımızın ücreti ve kiramızı çıkarmak için kahvehanemizi yem satış yerine dönüştürdük. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yem için siparişlerimizi verdik. Mağduriyetimizi gidermek için böyle devam edeceğiz." diye konuştu.

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