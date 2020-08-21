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Kalabalık cadde ve sokaklarda maske denetimi yapıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 21.08.2020 15:43 | Son Güncelleme

Samsun’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kalabalık cadde ve sokaklarda maske denetimi gerçekleştirdi.Son zamanlarda artan vaka sayıları sonrası denetimler tüm alanlarda sıkılaştırıldı.

Samsun’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kalabalık cadde ve sokaklarda maske denetimi gerçekleştirdi.
Son zamanlarda artan vaka sayıları sonrası denetimler tüm alanlarda sıkılaştırıldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri özellikle vatandaşların yoğun olduğu cadde, sokak ve dükkanlarda denetim yaptı. Denetimlerde maske takmayanlar ya da maskesini çene altına çekenler uygun bir dille uyarıldı. Vatandaşlar da kendilerini uyaran polislere teşekkür ederek, maskelerini düzgün bir şekilde taktılar.
Yapılan uygulama neticesinde Samsun’da vatandaşların maske takma zorunluğuna genel anlamda uyduğu gözlemlendi.

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