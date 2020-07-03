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Kalabalıklarda tedbiri elden bıraktılar

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.07.2020 12:18 | Son Güncelleme

Kalabalık ortamlarda yürüyen ve dondurma yiyen vatandaşlar maska takmayı ihmal ediyor.Giderek sıcaklaşan havalarda, insanlar her zamandan daha çok dondurma ve serin içeceklere akın ettiler.

Kalabalık ortamlarda yürüyen ve dondurma yiyen vatandaşlar maska takmayı ihmal ediyor.
Giderek sıcaklaşan havalarda, insanlar her zamandan daha çok dondurma ve serin içeceklere akın ettiler. Korona salgınından dolayı sosyal mesafeyi uyarak bir kenarda oturup dondurma yemek yerinde, kalabalıklar içinde maske takmadan yürüyenlerin sayısı hayli çok. Parklarda ve şehrin kalabalık noktalarda yürürken dondurma yiyen ve içecek içen bu vatandaşlar Korona salgınına karşı kalabalık ortamlarda maske takma zorunluluğunu adeta unuttular.

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