Kalamış Parkı’nı geri dönüşümle ‘onardılar’

Sporcuların ve gençlerin Kadıköy’deki buluşma noktalarından biri olan Kalamış Parkı, geri dönüştürülen atıklardan yapılan malzemeler kullanılarak kaykay parkı ve sahaların yer aldığı rengarenk bir spor alanına dönüştürüldü.

“Atma, onar”, “saklama, paylaş” “tüketme, üret” sloganlarıyla hareket edilen ve parkı kullananların görüşleri alınarak hazırlanan “Kalamış Parkı Kolektif Dönüşüm Projesi”nde, spor alanlarının yanı sıra Kadıköy sahiline ‘gökyüzü hamakları’ yerleştirildi.

Geri dönüşüm malzemeleri ile onarıp, yeniden tasarladılar

Kadıköy Belediyesi; onarma, üretme ve paylaşmayı odağına alan gönüllülük hareketi Onaranlar Kulübü ve spor markası Nike işbirliği ile gerçekleştirilen projede, Kadıköy Belediyesi Kalamış Parkı’ndaki basketbol ve voleybol sahaları ile kaykay parkı geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yenilendi. Sahanın zemininde ve oturma gruplarında üretim ve tüketim sonrası geri dönüştürülmüş atıklardan üretilen Nike Grind malzemeler kullanıldı.

Başkan Odabaşı gençlerle basketbol oynadı

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı parkı ziyaret ederek, yapılan değişiklikleri yerinde inceledi. Basketbol sporuna ilgi duyan Odabaşı parkta spor yapan gençlerle birlikte basketbol oynadı. Yenilenen park hakkında gençlerin düşüncelerini soran Odabaşı, “çok güzel olmuş” yanıtını aldı.