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Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

19.02.2021 21:25 | Son Güncelleme:
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Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Zonguldak’ta iki şüpheli, kalaşnikof marka piyade tüfeğini piyasaya sürmek isterken jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde T.S.M.(24) isimli şahsın elinde bulunan Kalaşnikof marka piyade tüfeğini piyasaya sürmek istediği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Zonguldak’ta iki şüpheli, kalaşnikof marka piyade tüfeğini piyasaya sürmek isterken jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde T.S.M.(24) isimli şahsın elinde bulunan Kalaşnikof marka piyade tüfeğini piyasaya sürmek istediği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Çaycuma ilçesinde T.S.M.(24) ve Kalaşnikof marka piyade tüfeğini bahçesinde saklayan M.B. (25) isimli şahıslar düzenlenen operasyon neticesinde 1 Kalaşnikof marka piyade tüfeği, 2 adet şarjör ile birlikte yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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