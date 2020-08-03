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Kalbi bir günde 127 kez duran hasta özel yöntemle sağlığına kavuştu

İZMİR HABERLERİ  | 03.08.2020 11:11 | Son Güncelleme

Ritim bozukluğu nedeniyle nabzı 300'e çıkan, kalbinin sürekli durması nedeniyle elektro şokla hayatta tutulan hasta, radyofrekans ablasyon adı verilen operasyonla sağlığına kavuştu - Hasta Zeynep Tekeliler: - "Yakınlarım benim yeniden ayağa kalkabileceğimi mucize olarak görüyordu ama doktorum Emin Bey yaptığı ameliyatla beni yeniden ayağa kaldırmayı başardı" - Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emin Evren Özcan: - "Kalpteki ritim bozukluğu odakları radyofrekans ablasyon tedavisiyle yakıldı. Ardından hastamızın kalbine hayatını tehlikeye sokacak bir problem ortaya çıktığında şok vererek ritmi düzene sokan şok pili taktık"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de kalp ritminde meydana gelen bozulmadan dolayı kalbine bir günde 127 kez şok uygulanan hasta 3 boyutlu radyofrekans ablasyon tedavisiyle sağlına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Konak ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi 33 yaşındaki Zeynep Tekeliler, geçen hafta rahatsızlanmasının ardından yakınları tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

Yapılan tetkiklerde kalbinde ritim bozukluğu olduğu belirlenen genç hasta, yoğun bakım servisinde takip edilmeye başlandı.

Kalbinde meydana gelen ölümcül ritim bozukluğu nedeniyle kalbi bir günde 127 kez duran hastaya şok tedavisi uygulandı.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emin Evren Özcan tarafından acil ameliyat kararı verilen hasta, açık kalp ameliyatına gerek kalmadan, kasıktan uygulanan 3 boyutlu radyofrekans ablasyonu yöntemiyle tedavi edildi.

Kalp ritmi normale dönen Tekeliler, yoğun bakımda sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Yakınlarım benim ayağa kalkacağımı mucize olarak görüyordu"

Zeynep Tekeliler, AA muhabirine, kalbinde yaşadığı ritim sorunundan dolayı çok zor günler yaşadığını, yakınları tarafından hastaneye getirildiğini bile hatırlamadığını söyledi.

Bir daha 4 yaşındaki çocuğunu görememekten çok korktuğunu belirten Tekeliler, "Yoğun bakımda geçen süre beni çok korkuttu. Bir gün içinde kalbim sürekli durdu. Doktorlar şok cihazıyla beni yaşatmaya çalıştı. Yakınlarım benim yeniden ayağa kalkabileceğimi mucize olarak görüyordu ama doktorum Emin Bey yaptığı ameliyatla beni yeniden ayağa kaldırmayı başardı. Çocuğuma sarılmayı çok özledim. İnşallah taburcu olduktan sonra ona kavuşacağım. "dedi.

- "Hastamızın nabzı dakikada 300'ü buluyor"

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emin Evren Özcan ise ritim bozukluğunun, sık görülen kalp hastalıkları içinde yer aldığını, kimi zaman ölümcül sonuçlar doğurabildiğini ifade etti.

Hastalarını sağlığına kavuşturmak için zamana karşı mücadele verdiklerini dile getiren Özcan, "Hastamızın nabzı dakikada 300'ü buluyor, bu da kalbinin durmasına neden oluyordu. Ventriküler fibrilasyon adını verdiğimiz bu ritim bozukluklarında acil olarak şok tedavisi ile kalp ritmini normale döndürmekteyiz. Fakat genç yaşına rağmen Zeynep Hanım'ın ritim bozukluğu çok dirençliydi. Hastamızın kalbi bir günde 127 kere durdu. Arka arkaya uygulanan şoklar nedeniyle göğsünde yanıklar oluştu." dedi.

Riskli ameliyatın 4,5 saat sürdüğünü dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"Hastamızın kasık damarlarından kateter ile girilerek kalp içerisindeki ritim bozukluğu odakları radyofrekans ablasyon tedavisiyle yakıldı. Böylece ölümcül ritim bozukluğu sonlandı ve hastanın ritmi normale döndü. İşlem sırasında kalp biyopsisi de alarak hastamızda genç yaşta ölümcül ritim bozukluğuna neden olan nadir bir kalp hastalığının tanısını koyduk ve tedavisine başladık. Ardından hastamızın kalbine hayatını tehlikeye sokacak bir problem ortaya çıktığında şok vererek ritmi düzene sokan şok pili taktık. Bu tür kompleks operasyonları hemen her gün uygulamamıza rağmen hastamızın çok genç olması tüm ekibi duygusal olarak etkiledi."

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