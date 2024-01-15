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  4. Kalbinden bıçaklanan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kalbinden bıçaklanan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

15.01.2024 12:23 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te gençler arasında kuş meselesi yüzünden yaşandığı iddia edilen bıçaklı kavgada kalbinden bıçaklanan 18 yaşındaki Mehmet Şerif Şahin hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, gençler arasında kuş nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada sırasında 18 yaşındaki Mehmet Şerif Şahin kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

AĞIR YARALANAN GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 18 yaşındaki genci ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Şahin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ZANLI YA DA ZANLILARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kuş nedeniyle işlenen şok cinayetin ardından kaçarak izini kaybettirmeye çalışan katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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