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Kalça kırığında implan çalışması ile patent aldılar

25.01.2021 18:06 | Son Güncelleme:
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Kalça kırığında implan çalışması ile patent aldılar

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reşit Sevimli’nin üzerinde çalıştığı “Kalça Kırıkları” ile ilgili implant çalışması, Türkiye Patent Ofisi tarafından ulusal patent olarak onaylandı.
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reşit Sevimli’nin 2012 yılında başlattığı ve kalça kırıklarının tedavisinde kullanılacak “kendinden açılandırılabilir lag screw (kilitleme vidalı) proksimal femur çivisi (PFN)” implant çalışması, Türk Patent Ofisi tarafından ulusal patent olarak onaylandı. Çalışma, Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Dergisi (TOTBİD) özel sayısında ilk 20 patent arasında yer aldı.
Doç. Dr. Reşit Sevimli, patentin amacının kalça kırıklarında ve daha çok ileri yaşlarda görülen kemik erimesi ve kanser nedeniyle oluşan kırıklarda kullanılacak bir çivi tekniği olduğunu söyledi. Sevimli, bu tedavi yöntemi ile hastaların tedavisinde yerli ve milli implantlar üretmek ve hastalara faydalı bir tedavi tekniği oluşturmak istediklerinin altını çizdi.
Sevimli geliştirilecek olan ameliyat tekniği ile ilgili bilgi vererek, “Bu yapılan ameliyat tekniğinde hastanın kırık olan yerinde kapalı bir şekilde işlem uygulanıp kırık uçları uç uca getirilmekte ve hastanın hemen ameliyat sonrası üstüne basabileceği bir kalça, eklem ve bir uzuv haline gelmesinde fayda sağlayabilmektedir” ifadelerine yer verdi.
Sevimli, Teknokent girişimleri ile ameliyat tekniği implantın geliştirilmesini planladıklarını da kaydetti.

Kalça kırığında implan çalışması ile patent aldılar

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