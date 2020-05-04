Kalça protezi ameliyatı sonrası rehabilitasyon önemli

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonu Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, kalça protezi sonrası rehabilitasyonun önemi hakkında bilgi verdi.

Ortopedik ameliyat sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyonun önemine dikkat çeken Akpınar, “Ortopedik ameliyat sonrası olduğu gibi kalça protez ameliyatlarından sonra da öncelikle protezin yerinden çıkmasını engellemek, eklem hareket açıklığını artırmak, kalça kuşağı kaslarını güçlendirmek, iyileşmeyi hızlandırmak, olabildiğince hızlı bağımsız yürüyebilmeye başlamak ve bir an önce günlük yaşam aktivitelerimize geri dönmek için altın standart rehabilitasyondur” dedi.

Ameliyat sonrası ev egzersizleri yapılmalı

Ameliyat sonrasında hekimlerin vermiş olduğu ev egzersizlerinin önemine dikkat çeken Akpınar, ”Hastaneden taburcu olurken zaten ameliyatınızı yapan doktor size bir ev egzersiz programı hazırlamış olacaktır. Evde bu hareketleri mutlaka düzenli olarak yapmalısınız. İki veya üç hafta sonra ise dikişlerinizin alınması için kontrole gittiğinizde doktorunuz size rehabilitasyon önerecektir. Çünkü ameliyat sonrası erken dönemde doğru şekilde yapılmayan egzersizler sebebiyle yeterli kalça eklem hareket açıklığı ve kas gücü sağlanamazsa ameliyatın üzerinden uzun zaman geçtikten sonra rehabilitasyonla da bunu başarmak mümkün olmayabilir" ifadelerini kullandı.