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Kalça protezi yaşamı kolaylaştırıyor

16.03.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medicana Bahçelievler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Okan Özkunt: - "Kalça ağrınız günlük hayatınızı etkiliyorsa, rahatça uyuyamıyorsanız, bastonla bile zorlukla hareket ediyorsanız, kalçadaki problem günlük aktivitenizi kısıtlıyorsa, cerrahi olmayan yöntemlerin faydasını görmediyseniz ya da eskisi kadar yararı yoksa 'total kalça artroplasti operasyonu' adı verilen kalça protezi sizin için gerekli olabilir" - "Genellikle operasyondan sonra tam iyileşme 6-12 ay arasında gerçekleşir"

İSTANBUL (AA) - Medicana Bahçelievler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Okan Özkunt, "Kalça ağrınız günlük hayatınızı etkiliyorsa, rahatça uyuyamıyorsanız, bastonla bile zorlukla hareket ediyorsanız, kalçadaki problem günlük aktivitenizi kısıtlıyorsa, cerrahi olmayan yöntemlerin faydasını görmediyseniz ya da eskisi kadar yararı yoksa 'total kalça artroplasti operasyonu' adı verilen kalça protezi sizin için gerekli olabilir." ifadesini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamada, travma, tümör, kireçlenme ya da artrit nedeniyle hasarlanmış kalça ekleminin çıkarılıp yerine protez konulması anlamına gelen "kalça protezi ameliyatı" hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Bahçelievler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özkunt, yaklaşık 70 yıllık geçmişi bulunan bu ameliyatlara genellikle orta yaşın üzerindeki insanların ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Özkunt, şunları kaydetti:

"Kalça ağrınız günlük hayatınızı etkiliyorsa, rahatça uyuyamıyorsanız, bastonla bile zorlukla hareket ediyorsanız, kalçadaki problem günlük aktivitenizi kısıtlıyorsa, cerrahi olmayan yöntemlerin faydasını görmediyseniz ya da eskisi kadar yararı yoksa 'total kalça artroplasti operasyonu' adı verilen kalça protezi sizin için gerekli olabilir. Genel olarak kalça eklemini etkileyen 3 tip artrit var. Otoimmün bir hastalık olan romatoid artrit, bir yaralanma sonucu olan travmatik artrit ve ileri yaşta görülen osteoartrit, kalça ekleminde dejenerasyona sebep olur ve bu hastalar ileriki süreçte kalça protezine ihtiyaç duyabilir.

Kalça protezi ameliyatı eğer acil bir durum sonrası gerekmiyorsa hastaya önceden detaylı bir planlama yapılır. Hastanın aşırı kilosu varsa bu kiloları vermesi istenir. Kan sulandırıcı kullanıyorsa kullanımına ara verilir. Ameliyat öncesi genel anestezi açısından kalp ve akciğer gibi organlar incelenir ve hastaya gerekli kan tahlilleri yapılır. Ameliyat esnasında hasar görmüş eklem dokusu çıkarılarak vücutla uyumlu kalıcı protez yerleştirilir. Operasyondan sonra bacaklarınızda pıhtı oluşmaması için önlemler alınır. Doktorunuz bir süre sonra sizi bastonla veya yürüteçle yürütür. Hastanede başlayan fizik tedavi süreci, öğrenilen hareketlerin yapılması ile evde de devam eder. Genellikle operasyondan sonra tam iyileşme 6-12 ay arasında gerçekleşir."

Yeni kalça protezine alışmak için zamana ihtiyaç duyulduğunu aktaran Özkunt, operasyondan sonra hastaların önceden hissettiği ağrının belirgin olarak azaldığını ve hareket kabiliyetlerinin arttığını belirtti.

Özkunt, "Ancak hastaların normal bir insan gibi istedikleri her hareketi yapmaları zaman alabilir. Koşmak, basketbol ya da futbol oynamak kalça protezini aşırı zorlayabilir. Ancak hastalar ameliyattan bir zaman sonra rahatça yürüyüş yapabilir, yüzebilir ve bisiklete binebilirler. Hastalar operasyonun üzerinden 6-12 hafta geçmesine rağmen yoğun ağrı hissediyor ve rahat hareket edemiyorlarsa mutlaka ortopedi doktoru ile yeniden görüşmeliler." ifadelerini kullandı.

- "Operasyon sonrası pıhtı atmasını önlemek için gereken tedbirlerin alınması gerekir"

Doç. Dr. Okan Özkunt, günümüzde kalça ameliyatlarında kullanılan protezlerin krom, kobalt veya titanyumdan yapıldığını, ara parçalarda metal, seramik veya polietilen kullanıldığını, protez üretiminde kullanılan tüm maddelerin vücut yapısı ile uyumlu olduğunu bildirdi.

Günümüzde kalça ameliyatı sonrası hastaların uzun süre hastanede kalmaları gerekmediğini belirten Özkunt, hastaların operasyondan sonra 1-2 hafta koltuk değneği kullanmalarının gerekebildiğini aktardı.

Özkunt, genellikle evde geçirilen 2 haftalık süreci takiben hastaya fizik tedavi ve rehabilitasyonun başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hastalar, 2-4 haftalık fizik tedavinin ardından çok zorlayıcı olmayan pek çok aktiviteyi yapabiliyorlar. Yürüyüş yapmak yaygın olarak tavsiye edilirken, koşmak genellikle tavsiye edilmez. Eğer çalışıyorsanız yaklaşık 6 hafta sonra çalışmaya başlayabilirsiniz. Deneyimli ellerde komplikasyon riski düşüktür. Bununla birlikte en çok korkulan komplikasyon enfeksiyondur.

Operasyon sonrası pıhtı atmasını önlemek için gereken tedbirlerin alınması gerekir. Şayet protez çok zorlanırsa aşınmalar ve protezde oynamalar, protez etrafında kırıklar olabilir. Bu durumda revizyon ameliyatı gerekebilir. Günümüzde yapılan kalça protezi ameliyatları ile hastanın bu protezi 15-20 yıl kullanması beklenmektedir."

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