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KalDer Kayseri Şubesi törenle açıldı

09.02.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KalDer Kayseri Şubesi törenle açıldı

KAYSERİ (AA) - Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Kayseri Şubesi törenle açıldı.

Kayseri Sanayi Odası'ndaki (KAYSO) şubenin açılışında konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, kaliteyi kovalayan bir şehir olduklarını söyledi.

KalDer'in hizmetlerinin önemini anlatan Büyüksimitci, kurulan Kayseri Model Fabrikası'nda da KalDer'in etkisini gördüklerini anlattı.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar da küçük ve orta ölçekli işletmelerin verimliliklerinin artırılması için yoğun çaba harcayacaklarını belirtti.

Derneğin faaliyetlerini anlatan Bayraktar, "Ülkemiz bir anlamda makas değiştirecek noktada. Ticari ve ekonomik zorluklarımız var. Büyük süper güçlerin baskısı altında sizler üretim yapıyorsunuz. Riskler alıyorsunuz. Biz buradayız, kendimize göre deneyimlerimizi sizlere sunmaya hazırız. Hepinize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise kaliteyi önemsediklerini ve kentte buna göre çalışma yürüttüklerini belirterek, bu kapsamda belediye olarak birçok ödülle de layık görüldüklerini aktardı.

Programa Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KalDer Kayseri Şube Başkanı Erkut Korkmaz ile davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından şubenin açılış kurdelesi kesildi.

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