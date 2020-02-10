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KalDer’de Dr. Senem Kılıç güven tazeledi

İZMİR HABERLERİ  | 10.02.2020 13:36 | Son Güncelleme

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden aday olan Dr.

KalDer’de Dr. Senem Kılıç güven tazeledi

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden aday olan Dr. Senem Kılıç, oy çokluğuyla seçilerek güven tazeledi.
KalDer İzmir Şubesi Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Dr. Senem Kılıç, oy çokluğuyla seçilerek güven tazeledi. Yeni yönetim kurulu üyeleri ise Hakan Ünlü, Serdar Oran, Veysi Kubba, Naile Göçen Çukurova, Kenan Doğan, Sönmez Alev, Okan Konyalıoğlu, Arif Kaya, Fatih Uysal, Haşiman Üsküdar, Tunç Tuncer, Atınç Abay ve Serhat Tolga Sönmez olarak belirlendi.
"Daha da güçlendik"
Genel kurulda konuşan Başkan Dr. Senem Kılıç, “Gönüllülük esasıyla faaliyetlerini sürdüren KalDer, yaptığı etkinliklerle kamu ve özel sektördeki tüm kurum ve kuruluşların yönetim ve iş kalitesini yükselterek rekabet seviyelerini de artırıyor. Oluşturduğu ortamda bireylerin de yaşam kalitesinde iyileşme sağlayabilmek adına büyük çabalar sarf ediyor. 2020 yılında ben ve yönetim kurulu üyelerimiz İzmir ve ülke ekonomisinin gelişmesi için daha fazla projeye imza atmak istiyoruz. Kurumlar arası iyi uygulama örneklerinin ve deneyimlerinin paylaşıldığı etkinlikleri artırarak sürdüreceğiz. Hem sanayi kuruluşlarına hem de diğer kentlere örnek olacak kalite anlayışıyla İzmir’de farklı bir şube profili çizdik. Geçtiğimiz yıl KalDer İzmir Şubesi olarak üye sayımızı artırarak daha da güçlendik. Üyelerimizle birlikte işbirlikleri geliştirecek ve yeni fikirler de doğurabilecek bir ortam sağladık. Bu yıl da aynı şekilde hem kamu kurumları hem de özel kuruluşlarla yeni üyeliklere ve işbirliklerine imza atacağız” diye konuştu.
2020’de işsizlikle mücadele hedefi
2020 yılında üzerinde duracakları bir diğer konunun ise genç işsizliğiyle mücadele olduğunu kaydeden Kılıç, “Üniversite öğrencilerine staj ve iş imkanı sağlamak için GençKal projesiyle birlikte önemli adımlar attık. Önümüzdeki günlerde bu projeyi yalnızca İzmir’de değil Ege Bölgesindeki diğer üniversitelerde de yaygınlaştıracağız. KalDer İzmir’in 2020 odaklarından bir diğeri de Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerini uygulamak olacak. Şirketlerin çağa ayak uydurması ve sürdürülebilir şekilde büyümesi için önemli kriterleri içeren bu model, herkese önemli kazanımlar sunacak” dedi.
KalDer İzmir Şubesinin ilk kadın yönetim kurulu başkanı unvanını da hala gururla taşıdığını dile getiren Dr. Senem Kılıç, bu göreve bir kez daha seçilmekten ötürü tüm KalDer üyelerine teşekkürlerini sundu.

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