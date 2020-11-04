Kaldığı huzurevinde fizik tedavi ünitesi kurdu

Yozgat’ta emekli tazminatı ile kaldığı huzurevine 3 yıl önce fizik tedavi ünitesi kurduran 85 yaşındaki Mehmet Güven, burada kalan yaşlıların hastaneye gitmeden kültür fizik egzersizlerini yapmalarına imkan sağladı.

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Alparslan Türkeş Huzurevi’nde yaşamını sürdüren Astsubay emeklisi 85 yaşındaki Mehmet Güven, 2017 yılında kendi imkânlarıyla huzurevine 55 bin lira bağışta bulunarak fizik tedavi merkezi kurdurdu. Güven, fizik tedavi merkezini hem kendisinin hem de diğer huzurevi sakinlerinin istifadesine sundu.

O günden bugüne hizmet veren fizik tedavi ünitesinden, huzurevindeki tüm yaşlılar, fizyoterapist aracılığıyla hizmet alıyor. İlerlemiş yaşlarında yaşam kalitesini düşüren sağlık problemleri ile karşı karşıya kalan huzurevi sakinleri, fizik tedavi ünitesi sayesinde egzersiz yürüyüşü ve çeşitli yöntemlerle kaybettiği hareket kabiliyetlerini geri kazanıyor. Ünite sayesinde huzurevi sakinleri hastaneye gitmeden kaldıkları huzurevinde tedavi oluyor.

Emekli ikramiyesinin bir kısmı ile kaldığı huzurevine fizyoterapi ünitesi kurdurduğunu söyleyen Mehmet Güven, “Biraz birikimim vardı, burada böyle bir eksikliği gördük ve fizyoterapist arkadaşlarımız bana öncü oldu. Kurum müdürümüzün de katkılarıyla burayı huzurevimize kazandırdık. Burası bizim evimiz. Evimizin eksikliğini tamamlamış olduk. Burada kalan herkes fizik tedavi ünitesinden fizyoterapistler eşliğinde istifade ediyor. Burası bizlere çok faydalı oluyor. Bu üniteyi açmaktan çok mutluyum” dedi.

Fizyoterapist Hüseyin Pınarcı ise, “Burada yaşlılarımızın fizik tedavi ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Elektro terapi, kültür fizik hareketleri ve birçok hareketleri yaptırıyoruz ve hastaneye gitmelerine gerek duymadan bütün fizik hareketlerini burada yaptırıyoruz” şeklinde konuştu.

