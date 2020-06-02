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Kaldırım işgaline sıkı denetim

ADIYAMAN HABERLERİ  | 02.06.2020 16:51 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süre yasaklanan pazarların normalleşme süreci kapsamında yeniden faaliyete başlaması üzerine şehir merkezindeki seyyar satıcıları pazarlara yönlendirip, kaldırımı işgal eden esnafları uyardı.Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı tutulan pazarların normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmet vermeye başlaması üzerine harekete geçen Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki seyyar satıcıları pazarlara yönlendirdi.

Kaldırım işgaline sıkı denetim

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süre yasaklanan pazarların normalleşme süreci kapsamında yeniden faaliyete başlaması üzerine şehir merkezindeki seyyar satıcıları pazarlara yönlendirip, kaldırımı işgal eden esnafları uyardı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı tutulan pazarların normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmet vermeye başlaması üzerine harekete geçen Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki seyyar satıcıları pazarlara yönlendirdi. Ayrıca, normalleşme süreci kapsamında daha önce de üzerinde hassasiyetle durulan kaldırım işgalleri konusuna kaldığı yerden devam eden belediye ekipleri, kaldırım işgalinde bulunan esnafları uyardı. Konu ile ilgili bilgi veren zabıta müdürlüğü yetkilileri, “Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir yasak olan pazarların 1 Haziran tarihinden itibaren başlayan normalleşme süreci kapsamında yeniden faaliyetlerini sürdürmeye başlamasıyla birlikte, şehir merkezindeki seyyar satıcıları pazarlara yönlendirilmeye başladık. Pandemi sürecinde şehrin belli noktalarında tezgah açmalarına müsaade edilen seyyar satıcılarımız 1 Haziran itibariyle eski sistemde olduğu gibi pazarlarda tezgahlarını açmaya devam edecekler. Ayrıca pandemi sürecinden önce de üzerinde hassasiyetle durduğumuz kaldırım işgalleri konusunda da denetimlerimize devam ediyoruz. Kaldırımları işgal eden esnafları tek tek uyararak, halkımızın kaldırımları daha rahat şekilde kullanmalarını sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Durumun normalleşmesi ile eski sisteme dönülmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise gayretle çalışan ekiplere teşekkür etti.

Kaldırım işgaline sıkı denetim

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