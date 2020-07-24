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Kaldırım işgaline zabıta engeli

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 24.07.2020 18:54 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Zabıta ekipleri, kaldırım işgali yapan esnaf ve seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Zabıta ekipleri, kaldırım işgali yapan esnaf ve seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Uyarı verilen esnaf, bir sonraki denetimde kaldırım işgalini sürdürürse cezalandırılacak.
Sabah saatlerinde Muratlı kent merkezindeki işyerlerinin kaldırım işgaline yönelik denetim gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayaların hakkı olan kaldırımların işyerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçmek için çalışma yaptı.
Zabıta ekipleri, vatandaşların kaldırımları rahat kullanması ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek adına başta 100. Yıl, Nazım Sav, Mustafa Kemal ve Atatürk Caddeleri’nde kaldırım işgaline yönelik denetimlerini artırdı. Denetimlerde görüntü kirliliğine sebep olan işyerleri önüne bırakılan ürünler kaldırılırken, ekiplerin uyarılarına rağmen kaldırımları işgal etmeye devam eden işyerlerine yönelik cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulunuldu.
Öte yandan, tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden Kovid-19 salgını ile mücadele için ekipler, denetimler sırasında işyerlerini maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri yönünde de ikaz etti.

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