Kaldırım işgalleri denetleniyor

Kaldırım işgalleri konusuna hassasiyetle yaklaşan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.

Kaldırım işgallerine taviz vermeyen Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde sürdürdüğü denetimlerde dışarıda bulunan eşyaların içeri alınması için iş yeri sahiplerine gerekli uyarılarda bulundu.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kaldırımları işgal eden esnafları önce sözlü olarak uyardıklarını, çözüm bulunamaması durumunda yazılı bir ihbarname göndererek Kabahatler Kanununun ilgili maddesi uyarınca cezai işlem uygulayacaklarını dile getirerek, “Şehir merkezindeki birçok noktada kaldırım işgali konusunda şikayetler alıyoruz. Bu şikayetleri değerlendiren ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde işgale sebep olan esnaflarımız uyarılıyor” diye konuştu.

Vatandaşlarda denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başta olmak üzere gayretle çalışan tüm zabıta ekiplerine teşekkür etti.



