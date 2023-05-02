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Kaldırımda yürürken husumetlisinin silahla ateş ettiği vatandaş yaralandı

02.05.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da bir vatandaş, kaldırımda yürürken husumetlisi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Olay, Kastamonu il merkezi Cebrail Mahallesi, Uzun Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şahıs yolda yürürken gördüğü husumetlisi T.Y.’ ye defalarca ateş etti. Kurşunların isabet ettiği T.Y. bacağından yaralandı. Şüpheli şahıs ise olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan T.Y., özel bir hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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