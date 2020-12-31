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Kale Belediye Başkanı Murat Koca, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MALATYA HABERLERİ  | 31.12.2020 16:39 | Son Güncelleme

Kale Belediye Başkanı Murat Koca, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Malatya'nın Kale ilçesi Belediye Başkanı Murat Koca, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan Koca, AA muhabiri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde tercihini Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Koca, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", sporda ise Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı karesine oy verdi.

Başkan Koca, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek AA çalışanlarına başarılar diledi.

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