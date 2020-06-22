YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kalebodur, eskiz kültürünün gelişimine destek amacıyla yarışma düzenliyor

Kalebodur, eskiz kültürünün gelişimine destek amacıyla yarışma düzenliyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.06.2020 13:52 | Son Güncelleme

Eskiz yapma kültürüne katkı sağlamayı ve bu konudaki yetenekli tasarımcıları öne çıkartmayı hedefleyen yarışmaya 30 Temmuz'a kadar başvuru yapılabilecek

İSTANBUL (AA) - Kalebodur, eskiz kültürünün gelişmesine destek olmak ve bu alanda yeteneği ve üretimi olan tasarımcıları öne çıkartmak amacıyla "Kalebodur'la Eskiz Yarışması" başlattı.

Kalebodur'un açıklamasına göre, şirket, kampanya kapsamında, bu alanda yeteneği olan tasarımcılara kendilerini gösterme fırsatı sunuyor.

Kalebodur, yarışma çerçevesinde, herkesi projelerinde yaptıkları eskizlerini, seyahatlerinde yaptıkları serbest el çizimlerini, toplantı ve telefon konuşmaları sırasında yaptıkları karalamaları #kalebodurlaeskiz hashtagi ile paylaşmaya davet ediyor.

Tasarımcıların en öznel dışa vurumlarından olan eskiz yapma kültürüne katkı sağlamayı hedefleyen ve 30 Temmuz'a kadar başvuru yapılabilecek yarışmanın jüri üyeleri arasında Gönül Ardal, Ömer Selçuk Baz, Kerem Erginoğlu, Cem İlhan, Sinan Kafadar, Pelin Özgen ve Aydan Volkan bulunuyor.

Katılımcıların, diledikleri konuda ve istedikleri kadar eskizle katılabileceği yarışmanın birincisi MasterClass'taki online derslere 1 yıllık sınırsız erişim hakkıyla, ikincisi de çizim kalemi ile ödüllendirilecek. Seçici kurul tarafından Eşdeğer Mansiyon Ödülü'ne layık görülenler ise Atölye Kale ürünlerinden sürpriz hediyeler kazanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordumGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordum
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Karacasu’da gece avına 8493 lira ceza kesildi

Karacasu’da gece avına 8493 lira ceza kesildi

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:25
Sabah
05:25
Öğle
13:11
İkindi
17:11
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.