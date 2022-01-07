Kaleci Metin Uçar, yeniden Ankara Keçiörengücü'nde

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, kaleci Metin Uçar'ı yeniden kadrosuna kattı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada "Bu sezon başında TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Manisa Futbol Kulübüne transfer olan 30 yaşındaki başarılı file bekçisi, sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesinin ardından eski takımı Ankara Keçiörengücü ile yeniden anlaştı." ifadelerine yer verildi.
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