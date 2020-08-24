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Kale’de Çilek yaygınlaşıyor

MALATYA HABERLERİ  | 24.08.2020 15:52 | Son Güncelleme

Malatya’nın Kale ilçesinde başlatılan proje ile Çilek üretimi günden güne yaygınlaşıyor.İlçede başlatılan Çilekle Mutlu Yüzler Yayım Projesi kapsamında, 30 çiftçiye çilek yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Malatya’nın Kale ilçesinde başlatılan proje ile Çilek üretimi günden güne yaygınlaşıyor.
İlçede başlatılan Çilekle Mutlu Yüzler Yayım Projesi kapsamında, 30 çiftçiye çilek yetiştiriciliği eğitimi verildi. Kıyıcak ve Abuşoğlu Mahallelerinde birer çiftçiye birer dekar alanda Albion çeşidi çilek yetiştiriciliği demonstrasyon alanı kuruldu. Proje kapsamında çiftçilere basınçlı sulama sistemi malzemesi, malç naylonu, fide, gübre ve gölgeleme filesi desteği sağlandı. Çiftçiler ise, toprak hazırlığı, seddelerin yapılması, malç naylonu çekilmesi ve sulama sisteminin döşenmesi, fide dikimi, sulama ve diğer bakımları üstlendiler.
Demonstrasyon alanlarına dikilen Albion çeşidi, verimi, koku ve aromasının yüksek, raf ve ekonomik ömrünün uzun olmasından dolayı tercih edilirken, çiftçiler verim olarak projenin 2. yılında dekara yaklaşık 2 bin 500 kilogram çilek elde ettiler. 3. ve 4. yıllarda bundan daha fazla verim almanın hedeflendiği vurgulandı.
Geçtiğimiz günlerde Çilek Tarla Günü düzenlenen Kale ilçesinde Çilekle Mutlu Yüzler Yayım Projesi kapsamında üretilen Çilekler, iç piyasada tüketime ve pazarlamaya sunuluyor.

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