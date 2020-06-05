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Kale’de deprem bilgilendirme toplantısı yapıldı

MALATYA HABERLERİ  | 05.06.2020 18:08 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören, Malatya’nın kale İlçesinde, deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında mahalle muhtarları ile bilgilendirme toplantısı yapıldı.Kaymakamlık toplantı salonunda sosyal mesafe korunarak yapılan bilgilendirme toplantısında, Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Şube Müdürü Yalçın Karadaş, deprem sonrası yapılan faaliyetler hakkında muhtarlara bilgi verdi.Toplantıya, Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, İlçe Belediye Başkanı Murat Koca, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Şube Müdürü Yalçın Karadaş ve mahalle muhtarları katıldı.

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören, Malatya’nın kale İlçesinde, deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında mahalle muhtarları ile bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Kaymakamlık toplantı salonunda sosyal mesafe korunarak yapılan bilgilendirme toplantısında, Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Şube Müdürü Yalçın Karadaş, deprem sonrası yapılan faaliyetler hakkında muhtarlara bilgi verdi.
Toplantıya, Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, İlçe Belediye Başkanı Murat Koca, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Şube Müdürü Yalçın Karadaş ve mahalle muhtarları katıldı.

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