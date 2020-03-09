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Kaleiçi Old Town Festivali 15-18 Ekim’de gerçekleştirilecek

ANTALYA HABERLERİ  | 09.03.2020 11:22 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Koleji’nin ‘kültürel mirasın korunması’ başlığıyla sürdürdüğü Erasmus+ projesi kapsamında Antalya’da bulunan yabancı öğrencilerin ziyaretinde bu yıl 5’incisi düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali’nin 15-18 Ekim’de gerçekleştirileceğini söyledi.Adalya Koleji’nin Erasmus+ projesi kapsamında Antalya’ya bulunan Fransa, Romanya ve Portekiz’den öğrenciler Başkan Uysal’ı ziyaret etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Koleji’nin ‘kültürel mirasın korunması’ başlığıyla sürdürdüğü Erasmus+ projesi kapsamında Antalya’da bulunan yabancı öğrencilerin ziyaretinde bu yıl 5’incisi düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali’nin 15-18 Ekim’de gerçekleştirileceğini söyledi.
Adalya Koleji’nin Erasmus+ projesi kapsamında Antalya’ya bulunan Fransa, Romanya ve Portekiz’den öğrenciler Başkan Uysal’ı ziyaret etti. Ziyarette Adalya Koleji öğrencileri, ana konusu kültürel mirasın korunması olan projelerinin içeriği hakkında Uysal’a bilgi verdi. Uysal, öğrencileri İngilizce “Şehrimize hoş geldiniz” diye karşılarken kültürel mirasın korunmasının çok önemli bir konu olduğunu söyledi. Muratpaşa Belediyesi’nin da bu başlığı paylaşan, kültürel mirasın korunmasında bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan Kaleiçi Old Town Festivali’ni gerçekleştirdiğini belirten Uysal, festivalin geçen yıl 3 kıtadan 24 ülke ve 48 şehrin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
Geçen yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen festivalde Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi gibi yaşayan antik kentlere sahip şehirleri bir forum kapsamında bir araya getirdiklerini de aktaran Uysal, forumda tüm katılımcı ülkelerini imzasıyla bir deklarasyon yayımlandığını da aktardı. Erasmus+ öğrencileri için ziyarette deklarasyonun İngilizcesi okunurken Uysal, öğrencileri bu yıl 15

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