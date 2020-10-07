YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kaleiçi’nde işyeri dışına taşan masa ve sandalyeler kaldırıldı

Kaleiçi’nde işyeri dışına taşan masa ve sandalyeler kaldırıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 07.10.2020 11:56 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi zabıta ekipleri Kaleiçi’nde ortak denetim gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi zabıta ekipleri Kaleiçi’nde ortak denetim gerçekleştirdi. Belirlenen alanın dışına taşan, engelli yolları üzerine koyulan masa ve sandalyeler kaldırıldı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Murapaşa Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte Kaleiçi’nde vatandaşların rahat yürümesine engel olan ihlallere yönelik denetim yaptı. Zabıta ekipleri, işletmelere uyarıda bulunarak, dükkân önlerinde belirlenen alandan dışarı taşan masa ve sandalyeleri kaldırttı. Denetimde ayrıca engelli yollarını kapatan işletmelere de uyarıda bulunan ekipler, tekrarında cezai işlem uygulayacaklarını belirtti.

Belediye ekipleri test yaptı
Pandemi önlemleri kapsamında Kaleiçi sokaklarında incelemelerde bulunan zabıta ekiplerine, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi, Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan görevli personel de eşlik ederek, olumsuzlukları tespit etti. Sokak kenarlarında bulunan ve yola sarkan bitkilerin budanması, çeşitli nedenlerle deformasyona uğrayan engelli yürüyüş yollarının da onarılması kararlaştırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım' 'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım'
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi:
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi:
Mediline Hastanesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında protokol
Mediline Hastanesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında protokol
Gönen Devlet Hastanesi’ne iki yeni doktor ataması
Gönen Devlet Hastanesi’ne iki yeni doktor ataması
Hem tarla hem kovanlar yandı
Hem tarla hem kovanlar yandı
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

Antalya Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:32
Sabah
06:51
Öğle
12:50
İkindi
16:06
Akşam
18:39
Yatsı
19:53

Antalya Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Beyza Eczanesi
Muratpasa
Elif İnce Eczanesi
Muratpasa
Gamze Eczanesi
Muratpasa
Gülin Eczanesi
Muratpasa
Kök Eczanesi
Muratpasa
Tabiat Eczanesi
Muratpasa
Başak Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Antalya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı
Antalya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
BAİB heyeti ABD’de
BAİB heyeti ABD’de
Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı
Antalya’da Gencin Düştüğü Evdeki Travesti Yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.