YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kalenin "Antiemperyalist Tükkan"ı

Kalenin "Antiemperyalist Tükkan"ı

ANKARA HABERLERİ  | 26.09.2020 16:09 | Son Güncelleme

Ankara Kalesi'nde doğal ürünlerin satıldığı "Antiemperyalist Tükkan" hem kendi ismi hem de ürünlere verilen "demokrat turşu, protest şalgam, liberal salça, bolşevik nar ekşisi, komünist erişte, sosyalist zeytin, oportünist sos, feminist reçel, muhafazakar tarhana" gibi isimlerle dikkati çekiyor - İş yeri sahibi Serhat Çolak: - "Tamamen yerel üreticiyi desteklemek için bu adı kullandım. Daha ziyade büyük markalara, zincirlere karşı direniş hikayesi bu"

Ankara Kalesi'nde doğal ürünlerin satıldığı "Antiemperyalist Tükkan" hem kendi ismi hem de ürünlere verilen "demokrat turşu, protest şalgam, liberal salça, bolşevik nar ekşisi, komünist erişte, sosyalist zeytin, oportünist sos, feminist reçel, muhafazakar tarhana" gibi isimlerle ilgi görüyor.

İş yeri sahibi Serhat Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'da çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu, Ankara Kalesi'nin de atmosferini sevdiği için buraya bir dükkan açtığını belirtti.

Salgın sürecinde doğal ürünler satmaya başladığını ifade eden Çolak, "İş yerinin ismini manevi bir tatminkarlık olsun diye Anti Emperyalist Tükkan koydum. Çiftçi geleneğinden gelen bir ailenin çocuğu olduğum için daha da hassaslaştım, organik ürünlere yöneldim. Çocuğumun yemediği bir şeyi de insanlara yedirmek istemiyorum." dedi.

Yerel üreticinin büyük firmalarla karşılaştırıldığında topraktaki emeğinin karşılığını alamadığını ifade eden Çolak, şöyle konuştu:

"İsimlerini koyduğum ürünlerin hepsinin benimle alakalı bir hikayesi var. Protest şalgamın içerisinde hiçbir koruyucu katkı maddesi yok. Faydalı olan şalgam diğer içeceklere nazaran daha çok tüketilsin diye ismini protest şalgam koydum. Komünist erişte mesela, eniştem benim komünistti ben de bu ismi koydum. Vandal pekmezim var, o iş kullanılan çizmelerle üzüm eziliyor, kaynatılıyor tamamen böyle pekmezin canı çıkarcasına işleniyor bundan dolayı bu ismi koydum. Demokrat turşunun hikayesi de bizim mahallede bir amcamız vardı ona da 'Yorgun Demokrat' derlerdi, oradan geliyor. Yani bu isimlerin kendimle bir bağı var."

Çolak, büyük markalarla yerel üreticilerin pazarda rekabet içerisinde olduğunu belirterek, "Yöresel üreticiler pazara malını sokmakta zorlanıyor. Tamamen yerel üreticiyi desteklemek için Antiemperyalist Tükkan adını kullandım. Daha ziyade büyük markalara, zincirlere karşı direniş hikayesi bu." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdıManisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çarşamba’da bıçaklı kavga:1 ölü
Çarşamba’da bıçaklı kavga:1 ölü
Otomobil ters döndü: 2 yaralı
Otomobil ters döndü: 2 yaralı
Bu pazara ilçe dışından bile geliyorlar
Bu pazara ilçe dışından bile geliyorlar
Manisa’da ekmek satışına yeni düzenleme
Manisa’da ekmek satışına yeni düzenleme
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: “İki mahalle de toplam 5800 metre yol asfaltlandı”
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: “İki mahalle de toplam 5800 metre yol asfaltlandı”
Ünye’ye Büyükşehir eli
Ünye’ye Büyükşehir eli

Ankara Namaz Vakitleri 26 Eylül Cumartesi

İmsak
05:10
Sabah
06:33
Öğle
12:45
İkindi
16:07
Akşam
18:47
Yatsı
20:05

Ankara Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Cumartesi

Besakule Metropol Eczanesi
Cankaya
Denizim Eczanesi
Balgat
Yenimahalle Merkez Eczanesi
Yenimahalle
Demetevler Eczanesi
Yenimahalle
Kürşat Eczanesi
Mamak
Zülal Eczanesi
Mamak
Ayfer Muratlı Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarda yüz yüze eğitim hazırlıklarını açıkladı:
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarda yüz yüze eğitim hazırlıklarını açıkladı:
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
KPSS Eğitim Bilimleri oturumu sona erdi
KPSS Eğitim Bilimleri oturumu sona erdi
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.