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Kaleseramik, Türkiye’de Sağlık Ürün Deklarasyonu’nu alan ilk firma oldu

15.01.2021 14:55 | Son Güncelleme:
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Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş: - "Gerek Çevresel Ürün Deklarasyonu gerekse de son aldığımız Sağlık Ürün Deklarasyonu’nu bir sertifikadan öte işimizi ne kadar doğru yaptığımızın bir göstergesi olarak görüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Ürettiği malzemelerin çevresel etkilerini detaylı olarak ortaya koyan ve dünyaca kabul gören Çevresel Ürün Deklarasyonu'nu (EPD) Türkiye'de alan ilk firma olan Kaleseramik, bu kez de duvar karosu ürün gruplarında Sağlık Ürün Deklarasyonu’nu (HPD) alan ilk firma olmayı başardı.

Kaleseramik açıklamasına göre, yapı malzemeleri sektörünün lideri Kaleseramik, sağlıklı, çevreci ve sürdürülebilir ürünleri ile seramik sektöründe ilklere imza atmaya devam ediyor.

Çevre dostu üretim anlayışıyla sürdürülebilir ürünler üreten Kaleseramik, Türkiye seramik sektöründe standartları belirlemeyi sürdürüyor. 2010 yılında, EPD'yi Türkiye’de alan ilk firma olan Kaleseramik, sektörde yeni bir başarıyı daha gerçekleştirdi.

Kaleseramik; duvar karosu ürün gruplarına, binalarda yer alan ürünlerin içeriğine yönelik sağlık ve çevre etkilerini doğru, güvenilir ve şeffaf bir şekilde ortaya koyan HPD alan ilk firma oldu.

Dünyanın en prestijli yeşil bina derecelendirme sistemlerinden biri olan LEED sertifikalarının daha üst seviyesini temsil eden HPD sertifikası, binalarda sağlık seviyesinin yükseltilmesini amaçlayan Well sertifikasının en önemli şartlarından biri olarak kabul ediliyor.

- "Bugün artık yapı malzemesinin içeriğini ifşa eden üreticiler tercih ediliyor"

Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, Kovid-19 salgınıyla ile birlikte uluslararası ticarette sağlıklı, sürdürülebilir ve çevreci üretimi hedefleyen sertifikaların çok daha önemli hale geldiğini belirterek, "Salgın öncesinde Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun öncelikli gündemi olan küresel ısınma ve sürdürülebilir üretim konuları, pandemiyle birlikte daha da fazla önem kazandı. Bugün artık mimarlar, yatırımcılar ve şartnameleri hazırlayan proje ekipleri, malzeme seçimi yaparken, yapı malzemesinin içeriğini ifşa eden üreticileri tercih ediyor. Bundan dolayı Sağlık Ürün Deklarasyonu hem bizim için hem de sektörümüz için büyük önem arz ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaleseramik olarak; uzun yıllardır "başka bir dünya yok" prensibi ile tasarımdan üretime tüm faaliyetlerine bütünsel bir bakış açısıyla yaklaştıklarını belirten Akbaş, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak için üretimden ticarete, tedarik zincirinden verimliliğe kadar ekonomiye yön veren her çarkı, çevreye ve doğaya saygı çerçevesinde yürütmeye çalıştıklarını kaydetti.

Akbaş şöyle devam etti:

"Gerek Çevresel Ürün Deklarasyonu gerekse de son aldığımız Sağlık Ürün Deklarasyonu’nu bir sertifikadan öte işimizi ne kadar doğru yaptığımızın bir göstergesi olarak görüyoruz. Bu kapsamda Kaleseramik Ar-Ge Merkezi’mizde; yenilikçi ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, atıkların önlenmesinden hammaddeye, son üründen malzeme ve süreç iyileştirmelerine kadar sektöre yön verecek gibi birçok inovatif projeyi yürütüyor ve destekliyoruz."

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