Kaleseramik, Türkiye’de Sağlık Ürün Deklarasyonu’nu alan ilk firma oldu

İSTANBUL (AA) - Ürettiği malzemelerin çevresel etkilerini detaylı olarak ortaya koyan ve dünyaca kabul gören Çevresel Ürün Deklarasyonu'nu (EPD) Türkiye'de alan ilk firma olan Kaleseramik, bu kez de duvar karosu ürün gruplarında Sağlık Ürün Deklarasyonu’nu (HPD) alan ilk firma olmayı başardı.

Kaleseramik açıklamasına göre, yapı malzemeleri sektörünün lideri Kaleseramik, sağlıklı, çevreci ve sürdürülebilir ürünleri ile seramik sektöründe ilklere imza atmaya devam ediyor.

Çevre dostu üretim anlayışıyla sürdürülebilir ürünler üreten Kaleseramik, Türkiye seramik sektöründe standartları belirlemeyi sürdürüyor. 2010 yılında, EPD'yi Türkiye’de alan ilk firma olan Kaleseramik, sektörde yeni bir başarıyı daha gerçekleştirdi.

Kaleseramik; duvar karosu ürün gruplarına, binalarda yer alan ürünlerin içeriğine yönelik sağlık ve çevre etkilerini doğru, güvenilir ve şeffaf bir şekilde ortaya koyan HPD alan ilk firma oldu.

Dünyanın en prestijli yeşil bina derecelendirme sistemlerinden biri olan LEED sertifikalarının daha üst seviyesini temsil eden HPD sertifikası, binalarda sağlık seviyesinin yükseltilmesini amaçlayan Well sertifikasının en önemli şartlarından biri olarak kabul ediliyor.