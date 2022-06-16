Kaleseramik'in Çanakkale'de sağladığı güçlü istihdam SGK tarafından belgelendi

İSTANBUL (AA) - Kaleseramik' in Çanakkale'de sağladığı güçlü istihdam, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belgelendi.

Kaleseramik'ten yapılan açıklamaya göre, faaliyet gösterdiği her alanda ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan ortak değer üretmek için çalışan Kale Grubu'nun seramik sektöründeki lider markası Kaleseramik, yarattığı istihdamla hem Çanakkale hem de ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor.

2021 yılında Çanakkale'de "En çok sigortalı istihdamı", "en çok kadın sigortalı istihdamı" ve "en çok engelli istihdamı", Yozgat/Yerköy'de de "en çok engelli istihdamı" sağlayan Kaleseramik'e, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

