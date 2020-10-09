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Kalıcı konutlarda site sakinleri “Bahçeşehir A.Ş” diyorlar

DÜZCE HABERLERİ  | 09.10.2020 12:13 | Son Güncelleme

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatlarıyla Düzce Belediyesi bünyesinde oluşturulan Bahçeşehir A.Ş. çalışmalarına son hızla devam ediyor.
Bahçeşehir A.Ş. yaptığı başarılı çalışmaları ile anlaşma sağladığı site yönetimi sayısı hızla artıyor. Yaptıkları işler bir sonraki anlaşma sağlayacağı site ve apartmanlara referans oluyor. Apartman temizliğinden, bahçe ve çevre temizliğine kadar her alanda faaliyet gösteriyor. Bahçeşehir Yönetim A.Ş Anlaşma sağladığı site, apartman site ve alanlarda iç - dış, bahçe ve peyzaj temizlik çalışmalarına aralıksız devam etmekte.
Bahçeşehir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sinan İnan, “Vatandaşlara en iyi hizmeti veriyoruz. Bu nedenle tercih ediliyoruz. Sadece konutlar bölgesinde değil diğer sitelerin yönetimine de talibiz” dedi.

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