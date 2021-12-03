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Kalın bağırsağı 6 yıldır dışarıda yaşayan çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu

03.12.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da doğduktan hemen sonra "kalın bağırsak felci" geçirdiği tespit edilerek bağırsağı dışarıya alınan 6 yaşındaki çocuk, 6 saatlik operasyonla iyileşti - Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler: - "Enes, rahatsızlığı nedeniyle arkadaşlarıyla oyun oynayamıyordu artık hiçbir kısıtlaması kalmadı, gönül rahatlığıyla evine göndereceğiz"

YASİN DİKME - Şanlıurfa'da doğduktan hemen sonra "kalın bağırsak felci" geçirdiği tespit edilerek bağırsağı dışarıya alınan ve 6 yıldır bu şekilde yaşamını sürdüren çocuk, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Eyyübiye ilçesinde 6 yıl önce dünyaya gelen Enes Demir, karın şişliği, ağrı, kusma ve dışkısını yapamama gibi şikayetleri üzerine ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Burada Hirschsprung (kalın bağırsak felci) teşhisi konulan ve bağırsağı dışarı alınarak kolostomi torbası takılan küçük Enes'in rahatsızlığına başvurdukları bazı illerdeki hastanelerde çözüm bulunamadı.

Son olarak götürüldüğü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler'in muayene ettiği küçük Enes'in kalın bağırsağının sadece 10 santimetrelik kısmının çalıştığı, diğer bölümlerinin felçli olduğu belirlendi.

Ameliyat edilen Enes'in, yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından kalın bağırsağının felçli bölümü alındı. Bağırsağının sağlam kısmı ise anüse (makat) bağlanan Enes, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

- "Artık hiçbir kısıtlaması kalmadı"

Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, AA muhabirine, çocuklarda "kalın bağırsak felci"nin nadiren görüldüğünü, hastalıkta erken teşhisin önemli olduğu söyledi.

"Kalın bağırsak felci" ameliyatlarının riskli ve zorluk derecesi yüksek olduğunu belirten Dörterler, tedavinin doğru zaman ve teknikle yapılması gerektiğini ifade etti.

Dörterler, Enes'in 6 yıldır kalın bağırsağı dışarıda yaşadığını aktararak, şöyle konuştu:

"Yapılan kontrollerde kalın bağırsağının çok az bir kısmının çalıştığını tespit ettik. Hastanın ameliyat olması gerektiğinin kararını vererek yaklaşık 6 saat süren bir operasyonun ardından hastamızın felçli kalın bağırsağını aldık. Hastamızın dışkısını yapabilmesini ve tutabilmesini sağladık. Rahatsızlık, hastanın hayat konforunu olumsuz etkilerken çok ciddi sosyal, psikolojik sorunlara da neden olmaktadır. Kalın bağırsakların dışarıda olması hem çocuk için hem de aile için zorlu bir durumdu. Enes, rahatsızlığı nedeniyle arkadaşlarıyla oyun oynayamıyordu artık hiçbir kısıtlaması kalmadı, gönül rahatlığıyla evine göndereceğiz."

- "Çocuğumuz artık arkadaşlarıyla oynayacak"

Baba Emin Demir de oğlunun uzun yıllardır rahatsızlığı nedeniyle sıkıntı yaşadığını, bu durumun kendilerini de olumsuz etkilediğini söyledi.

Yıllardan beri birçok hastaneye gittiğini fakat risk nedeniyle çocuğunun ameliyat edilmediğini aktaran Demir, "Yaklaşık 6 yıldır çocuğumun kalın bağırsağı dışarıdaydı. Bu nedenle ne arkadaşlarıyla oynuyordu ne de okula gidebiliyordu. Allah Erman hocamdan razı olsun başarılı bir ameliyat yaptı. Şükürler olsun durumu iyi, taburcu olacağız. Allah devletimize milletimize zeval vermesin." dedi.

Mutluluğunu dile getiren anne Yıldız Demir ise ameliyatı gerçekleştiren Erman Dörterler ve ekibine teşekkür ederek, "Herkese teşekkür ediyoruz. Çocuğumuz ve bizler büyük sıkıntı çekiyorduk. Hem maddi hem de manevi çok sorunlar yaşıyorduk. Çok şükür Enes'im sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Erman hocamıza ve devletimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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