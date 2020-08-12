Kalite Giresun, marka FİSKOBİRLİK satacaklar

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) tarafından Coğrafi İşaret tescil işlemleri yaptırılarak koruma altına alınan "Giresun Tombul Fındığı", "Giresun Sivri Fındığı" ve “Giresun Karası" fındıkları için, FİSKOBİRLİK çatısı altında kurulan Giresun Kalite Fındıkları Denetim Merci Yürütme Kurulu aracılığı ile yetki belgesi alan firma sahipleri ve temsilcileri bir araya geldi.

FİSKOBİRLİK Entegre Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar öncelikle katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Ardından Coğrafi İşaret Tescilinin önemine dikkat çeken Bayraktar, Giresun kalite fındıkların Coğrafi İşaretle tescillenerek üreticilerin ve Giresun’un marka değeri olan Giresun Kalite Fındıkların FİSKOBİRLİK tarafından koruma altına alındığını belirtti.

Giresun kalite fındıklar FİSKOBİRLİK garantisinde

Geçen yıldan itibaren, Giresun Entegre Tesislerinde işlenen Giresun kalite fındıkların coğrafi işaretli olarak raflardaki yerini aldığını dile getiren Bayraktar, önümüzdeki günlerde ‘’Giresun Fındık Ezmesi’’ için yaptıkları başvurunun da tescil işlemlerinin tamamlanacağını ve artık Giresun Kalite Fındıklardan elde edilen FİSKOBİRLİK markalı fındık ezmelerinin Coğrafi İşaretli olarak üretileceğini söyledi. Tüketicilerin Coğrafi İşaretli ürünleri gönül rahatlığı ile alabileceklerini açıklayan Başkan Bayraktar, bu sayede hem üreticiler hem tüketiciler hem de Giresun Kalite Fındıkların marka değerinin korunduğunu belirtti.