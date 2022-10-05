Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri 28-29 Kasım'da düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Karma Grup tarafından "kader anı" ve "kader anına etki eden unsurlar (moment of truth)" üzerine hazırlanan Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri, 28-29 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Karma Grup açıklamasına göre, etkinlik, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde üniversitenin Maslak'taki yerleşkesinde düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karma Grup Satış Pazarlama Koordinatörü Sinem Bahçekapılı, seminerin; ürün tasarımı, tüketici trendleri, tüketici satın alma süreçleri, duyusal analiz ve ambalaj kriterleri ile tüketicinin alım kararını verdiği kader anlarına etki eden bileşenleri içerdiğini aktardı.

Seminerin, odağına tüketici ve tüketici davranışları ile global trendleri baz aldığını aktaran Bahçekapılı, programda eğitmen olarak; Perfetti Van Melle, Bunge, Euromonitor International, Jokey Ambalaj ve Karma Grup profesyonellerinin yanı sıra IFS Türkiye Temsilcisi, İTÜ, Ankara Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Okan Üniversitesi'nden akademisyenler, Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özhuy'un yer aldığını bildirdi.

- "Satın alma sürecini etkileyen faktörler anlatılacak"

Sinem Bahçekapılı, şirketlerin güncel kalmaları ve satış başarısı için trendleri takip etmelerinin önemine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kalite ve ürün deneyimi; trendleri takip, ürün tasarımı ve satış sonrası standart ürünün pazara sunumu noktasında işin iskeletini oluşturur. Ürünün odağı müşteri olduğundan kalite ana unsurlardan biri olarak sürdürülebilir satışı destekler. Pazarlama ise müşteri deneyimini iyi okuyan, trendlere göre üretimi yönlendiren unsur olarak iskelette yer alır. Katılımcılar, seminerde, 'Tüketici satın alma sürecini ne etkiler?' sorusuna yanıt bulacak."

Bahçekapılı, sektör profesyonelleri ile akademisyenlerin seminere yönelik ortak oluşturduğu içeriğin Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği, Meyve Suyu Endüstrisi Derneği ile Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği tarafından desteklendiğini kaydetti.

