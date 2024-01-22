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‘Kalkan-10’ Operasyonuyla 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İHA İHA
22.01.2024 08:23 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da Kalkan-10 Operasyonu ile 9 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik olarak gerçekleştirilen ‘Kalkan-10’ operasyonu ile 9 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunun Yerlikaya, “İstanbul’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen ‘Kalkan-10’ Operasyonunda 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden; 6’sı tutuklandı,

3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Aziz milletimizim bilmesini isterim ki; insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlar sonucu; suçta kullanıldığı tespit edilen 5 araca el konuldu. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir” ifadelerine yer verdi.

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