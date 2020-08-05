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Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.08.2020 08:49 | Son Güncelleme

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli” dedi.Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, TYP’lilerin gecikmesinin okullarda temizlik ve pandemi önlemlerini sekteye uğratacağını söyleyerek, “Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk okulların 31 Ağustos’ta açılacağını duyurdu.

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli” dedi.
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, TYP’lilerin gecikmesinin okullarda temizlik ve pandemi önlemlerini sekteye uğratacağını söyleyerek, “Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk okulların 31 Ağustos’ta açılacağını duyurdu. Her yıldan farklı olarak bu yıl okullarda temizlik çalışmalarına çok daha önem verilmesi gerekiyor. Tam da burada okul müdürlerini kara kara düşündüren bir problem ortada durmakta. Temizlik elemanı olmayan okullarda yapılacak hijyen çalışmaları zaafa uğrayacak gibi. Okullarda eğitim öğretime hazırlıklar devam ediyor, fakat birçok okulda temizlik yapacak hizmetli yok. Okul müdürleri rahatsızlıklarını bizlerle paylaşıyor. Son yıllarda okullardaki temizlik, güvenlik hizmeti İŞKUR’un istihdam ettiği kişilerce sağlanıyor. İŞKUR’un okullara gönderdiği çalışanların görevleri haziran ayı itibarı ile bitti. Şu anda okullarımızın çoğunda hizmetli yok” ifadelerini kullandı.
Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
“Pandemi nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı için İŞ KUR görevlendirmeleri okullar açılmadan önce, en kısa zamanda yapılmalı. Okul idarecileri bu konudan çok muzdarip durumdadır. Okullarda temizlik yapacak görevliler yok, İŞ KUR her yıl okullar açıldıktan sonra görevlendirmeleri yapıyordu. Fakat milyonlarca çocuğumuzun ve bir milyonun üzerindeki eğitimcinin sağlığı tehlikeye atılmamalıdır. İş kur bu yıl en geç ağustos ayının ortalarında okullara temizlik ve güvenlik elemanı görevlendirmesini yapmalıdır. Aksi takdirde temizlik ve güvenlik açığı ortaya çıkacaktır. Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a bu konuya el atmasını ve okul idarecilerimizi riskten ve sıkıntıdan kurtarmasını bekliyoruz.”

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