YURTHABER
  4. Kalkan’dan ’Eğitimciye şiddet’ açıklaması:

Kalkan’dan ’Eğitimciye şiddet’ açıklaması:

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.01.2020 13:38 | Son Güncelleme

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, öğretmenlere yönelik yapılan şiddetin sona ermesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyleyerek, "Yetkililerin tedbir alınması için kaç öğretmen bıçaklanmalı, kaç eğitimci can vermelidir" dedi.Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalka, Kocasinan ilçesinde bulunan Şehit Bekir Çakır Ortaokulu’nda öğrenci velisi tarafından saldırıya uğrayan öğretmen için okul önünde öğretmenlerle birlikte basın açıklaması düzenledi.

Kalkan’dan ’Eğitimciye şiddet’ açıklaması:

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, öğretmenlere yönelik yapılan şiddetin sona ermesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyleyerek, "Yetkililerin tedbir alınması için kaç öğretmen bıçaklanmalı, kaç eğitimci can vermelidir" dedi.
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalka, Kocasinan ilçesinde bulunan Şehit Bekir Çakır Ortaokulu’nda öğrenci velisi tarafından saldırıya uğrayan öğretmen için okul önünde öğretmenlerle birlikte basın açıklaması düzenledi. ’Öğretmenine değer ver’ ve ’Şiddete dur de’ yazılı dövizler açan öğretmenlerde Kalkan’a destek verdi.
Aydın Kalkan, "Eğitim camiamız yoğun geçen bir dönemin sonunda öğrencilerin karne hazırlıklarını yaparken çok tatsız olaylarla da karşılaşmaktadır. Gün geçmiyor ki; eğitimciye şiddet haberleri basın düşmesin, eğitimciye yönelik saldırılar olmasın. Eğitimcilerimiz yaptıkları işin farkındadır. Çocuklarımızı bilgiyle ve güzel ahlakla geleceğe hazırlamak bizim en önemli hedeflerimizdendir. Geleceğimizi inşa ettiğimizin bilinmesini istiyoruz. Biz eğitimciler ülkemizin gelişmesi, milletimizin yükselmesi, insanlarımızın rahat içerisinde yaşaması için anaokulunda bize teslim edilen evlatlarımızı 13 yılın sonunda yetişmiş birer bireyler olarak hayata hazırlıyoruz. Eğitimin kendi içerisinde de problemleri var. Öğretmenlerimiz tüm problemleri el birliği ile çözmenin yollarını aramakta ve nihayetinde bulmaktadır. Eğitim gönül işi, sevgi işi ve fedakarlık işidir. Fakat eğitimde başarılı olunması için disiplin ve kontrol de şarttır. Hiçbir gelişmiş ülke eğitimi sahipsiz bırakarak her gelenin müdahale ettiği bir politika izleyerek başarılı olmamıştır. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki; dün bu okulumuzda bir vandallığa daha şahit olduk. Bir veli, ödevini yapmayan ve dersin huzurunu bozan bir öğrenciyi uyardı diye öğretmenimizi darp etmiştir. Çocuğunun sözleriyle hiç düşünmeden, olayın iç yüzü nedir araştırmadan öğretmenimiz sabah işine geldiği sırada aracından iner inmez bu okulda okuyan bir öğrencimizin babası ve dayısı tarafından darp edilmiştir. Eğitimcilerin artık canını tak etmiş, bıçak kemiğe dayanmıştır. Yetkililerin tedbir alması için kaç öğretmen bıçaklanmalı, kaç eğitimci can vermelidir. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk artık bu olayları gündemine almalı, konuyu meclise taşımalı ve öğretmenlerin can güvenliği için gerekli adli ve idari tedbirler alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kalkan’dan ’Eğitimciye şiddet’ açıklaması:

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor! İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor!
KGC Başkanı Altınkaya: "Dijital devrim karşısında direnebilmemiz çok zor. Buna doğru yavaş yavaş ayak uydurmamız lazım"KGC Başkanı Altınkaya: "Dijital devrim karşısında direnebilmemiz çok zor. Buna doğru yavaş yavaş ayak uydurmamız lazım"
Talas’ın projeleri Ankara’daTalas’ın projeleri Ankara’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Beylikdüzü'nde silahlı soygun

Beylikdüzü'nde silahlı soygun

Gültepe Köprüsü 3 gün trafiğe kapanacak

Gültepe Köprüsü 3 gün trafiğe kapanacak

Nazilli Tarım Fuarı 3. kez kapılarını açtı

Nazilli Tarım Fuarı 3. kez kapılarını açtı

Lohusa depresyonu tüm aileyi sarsabilir

Lohusa depresyonu tüm aileyi sarsabilir

Kayseri’de cinayet

Kayseri’de cinayet

Kayseri Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:50
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:03

Kayseri Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Alparslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muazzez Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyüktaşkın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Belsin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Kravets gollerine devam ediyor

Kravets gollerine devam ediyor

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Cebir'de Kuran Kursu Ve İkinci Bahar Evi Açıldı

Cebir'de Kuran Kursu Ve İkinci Bahar Evi Açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.