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  4. Kalkınma Yatırım Bankası'ndan yılın ilk yarısında 408 milyon lira net kar

Kalkınma Yatırım Bankası'ndan yılın ilk yarısında 408 milyon lira net kar

02.08.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop: -"Kademeli normalleşme ile birlikte iktisadi faaliyette ve finansal görünümde olumlu bir tablo görüyoruz"

İSTANBUL(AA) - Kalkınma Yatırım Bankası'nın, 2021 yılının ilk altı ayında net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114 artarak 408,8 milyon TL’ye ulaştı.

Kalkınma Yatırım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, 2021 yılının ilk altı ayına ait bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınladı.

Güçlü finansal performansına devam eden banka, ocak – haziran döneminde aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artırarak 32,9 milyar TL’ye yükseltti.

Bankanın yılın ilk yarısındaki net kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114 artarak 408,8 milyon TL’ye ulaştı.

Yılın ikinci çeyreğinde öz kaynaklarını 3,9 milyar TL’ye çıkartan banka, yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi brüt takipteki kredilerinin oranını yüzde 1’in altında açıkladı. Aynı dönemde, Kalkınma Yatırım Bankası’nın sermaye yeterlilik oranı ise sektörün üzerinde gerçekleşerek yüzde 20 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Koronavirüs salgını kapsamında uygulanan aşı seferberliğinin ekonomide daha olumlu bir tablo yarattığını belirterek, “Türkiye ekonomisi salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1,8 büyüme kaydetti. Bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 7 büyüdü. Kademeli normalleşme ile birlikte iktisadi faaliyette ve finansal görünümde olumlu bir tablo görüyoruz. Kalkınma Yatırım Bankası olarak, Türkiye’nin yarınları için yatırımcılarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin geleceği için kalkınma bankacılığının önemine değinen Öztop, “Kalkınma Bankacılığı misyonumuz doğrultusunda, başta enerji, enerji verimliliği ve iklim finansmanı da olmak üzere ülkemizin geleceği için önem arz eden ve üretim potansiyelinin artmasında katma değer sağlayan önemli projeleri hayata geçirerek yatırımcılara destek olmaya devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Yatırım bankacılığı alanında hem kamu hem de özel sektör kuruluşlarına danışmanlık verdiklerini aktaran Öztop şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu alanda da ilkleri gerçekleştiriyoruz. Sorumlu bankacılık anlayışıyla 200 milyon TL tutarındaki Türkiye’nin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracına aracılık ettik. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzında konsorsiyum lideri olarak görev aldık. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bağlı ortaklıklarından Tarım Kredi Holding’e 65,8 milyon TL’lik kaynak sağlanmasında danışmanlık hizmeti verdik.

TC. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın elektrik üretim tesislerinin özelleştirilmesi sürecinde münhasır finansal danışman, limanlar ve Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.’nin özelleştirilmesi sürecinde ise danışmanlık konsorsiyum lideriyiz. Finansal danışmanlık, sermaye piyasaları danışmanlığı, birleşme ve satın alma danışmanlığı alanlarında da hizmet veriyoruz. Gelecek dönemlerde de kalkınma bankacılığı, yatırım bankacılığı ve Türkiye Kalkınma Fonu faaliyetlerimiz ile ülkemizin ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceğiz.”

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