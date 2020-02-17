YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin

Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin

HATAY HABERLERİ  | 17.02.2020 13:59 | Son Güncelleme

İskenderun Gelişim Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç.

Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin

İskenderun Gelişim Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Akçakoyun, çarpıntıların ciddi bir kalp hastalığının belirtisi olabileceğini vurguladı.
Doç. Dr. Mustafa Akçakoyun, kalp çarpıntısının, yapısal hastalığı olanlarda daha ciddi bir tehdit unsuru olduğunu belirterek,
“Kalp çarpıntısıyla birlikte; tansiyon düşüklüğü ve ciddi solunum sıkıntısı yaşanıyorsa, bu durumun muhakkak araştırılması gerekmektedir. Çünkü kalp ritminin yüksek hızda devam etmesi, kalbin kasılma fonksiyonunda ciddi sorunlara ve hatta kalp yetersizliğine dahi neden olabilmektedir. Bununla birlikte kalbin kulakçık kısımlarından kaynaklanan, atrial fibrilasyon denilen ritm problemi; şeker hastalığı, hipertansiyon gibi başka risk faktörlerinin de etkisiyle kalp içinde pıhtı oluşturarak, felç geçirme gibi birçok soruna yol açabiliyor” açıklamasında bulundu.
Sık sık kalp çarpıntısı yaşayan, ilaç kullanmak istemeyen veya ilaçtan dolayı yan etki meydana gelen hastalarda ablasyon yönteminin, en etkili tedavi yöntemi olduğunu belirten Doç. Dr. Mustafa Akçakoyun, şunları kaydetti:
“Kalp çarpıntısının tedavisinde, eğer hastanın altta yatan başka bir rahatsızlığı varsa bazen bu rahatsızlığı tedavi etmek, çarpıntı sorununu da ortan kaldırır. Ancak bazı hastalarda ilaçla veya elektrofizyolojik tedavi gibi daha ileri işlemler gerekmektedir. Özellikle son yıllarda büyük gelişmeler gösteren ve çarpıntının türüne göre sorunu yüzde 70’den yüzde 95’e yakın bir başarıyla tedavi eden ablasyon yöntemiyle çarpıntı problemi sonlandırılmaktadır. Kalp çarpıntısı tedavisinde kullanılan yöntem olan ablasyon, temel olarak kalbin içerisinde ritm probleminin kaynaklandığı bölgenin ucu ısınan kateterler aracılığıyla uygulanır. Tedavi için öncelikle kasıktan toplardamarlar veya çarpıntıya neden olan sorun eğer kalbin solundaysa, o zaman atardamar yoluyla kalbe çeşitli kateterler yardımıyla girilip, çarpıntının tetiklenmesi sağlanır. Bu esnada alınan ölçümler ve manevralarla çarpıntının çıktığı bölgenin tespiti yapılır. Daha sonra bu bölge ısıtılarak çarpıntının oluşma mekanizması ortadan kaldırılmaya çalışılır.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
AVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar varAVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Başkan Süleyman Ciner: "AK Parti, Türkiye’ye çağ atlatmıştır"

Başkan Süleyman Ciner: "AK Parti, Türkiye’ye çağ atlatmıştır"

Tekirdağ’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışmaları

Tekirdağ’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışmaları

Hatay Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
05:56
Sabah
07:15
Öğle
12:54
İkindi
15:56
Akşam
18:24
Yatsı
19:38

Hatay Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Alkan Eczanesi
Antakya
Aslan Eczanesi
Antakya
Halk Eczanesi
Antakya
Muna Eczanesi
Antakya
Denizciler Eczanesi
Iskenderun
Dostlar Eczanesi
Iskenderun
Dumlupınar Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Samandağ’da araçların kaldırım işgaline izin yok

Samandağ’da araçların kaldırım işgaline izin yok

Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı

Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı

Hatay’da 4 bin 483 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay’da 4 bin 483 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İskenderun’da Deniz Er Eğitim Alayı Mehmetçikleri yemin etti

İskenderun’da Deniz Er Eğitim Alayı Mehmetçikleri yemin etti

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.