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Kalp dostu alıç, tezgahlardaki yerini aldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.10.2020 11:14 | Son Güncelleme

Kütahya’da ormanlık kesimlerde kendi kendine yetişen ve kalp sağlığına olan faydaları ile dikkat çeken alıç meyvesi tezgahlardaki yerini aldı.Kütahya merkeze bağlı köylerinde yetişen ve köylüler tarafından toplanarak kendisine getirilen alıç meyvelerini satarak geçimini sağlayan Ali Yusul, alıç meyvesinin kalp rahatsızlıklarına çok iyi gelen bir meyve olduğunu söyledi.Yusul, Kütahyalılar’ın alıç meyvesini çok iyi bildiğini ve özellikle kalp rahatsızlıklarına iyi geldiği için yoğun bir şekilde tükettiklerini kaydetti.Ali Yusul, "Alıç, Kütahya’da doğal meyve olarak bilinir.

Kütahya’da ormanlık kesimlerde kendi kendine yetişen ve kalp sağlığına olan faydaları ile dikkat çeken alıç meyvesi tezgahlardaki yerini aldı.
Kütahya merkeze bağlı köylerinde yetişen ve köylüler tarafından toplanarak kendisine getirilen alıç meyvelerini satarak geçimini sağlayan Ali Yusul, alıç meyvesinin kalp rahatsızlıklarına çok iyi gelen bir meyve olduğunu söyledi.
Yusul, Kütahyalılar’ın alıç meyvesini çok iyi bildiğini ve özellikle kalp rahatsızlıklarına iyi geldiği için yoğun bir şekilde tükettiklerini kaydetti.
Ali Yusul, "Alıç, Kütahya’da doğal meyve olarak bilinir. Kalp ve damar sağlığı olmak üzere bir çok hastalığa şifa olarak kullanılır. Bunu köylüler topluyorlar ve bize getiriyorlar. Bizde alıçları iple dizi haline getirip satıyoruz. Bir dizide yaklaşık 50 tane alıç bulunuyor. Bir dizi alıcı 3 TL’den satıyoruz" diye konuştu.

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Merkez
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Emet
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Gediz
Ferah Eczanesi
Simav
Karatürk Eczanesi
Tavsanli
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