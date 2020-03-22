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Kalp krizi geçiren 85 yaşındaki vatandaş askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi

TUNCELİ HABERLERİ  | 22.03.2020 22:26 | Son Güncelleme

Kalp krizi geçiren 85 yaşındaki vatandaş askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde kalp krizi geçiren 85 yaşındaki vatandaş, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Nazımiye ilçesine bağlı Dallıbahçe köyünde ikamet eden Seyit Ali Kalkan (85) kalp krizi geçirdi.

Ailenin, durumu bildirmesi üzerine bölgeye giden 112 Acil Servis ekibi, köye ulaşamayınca jandarmadan yardım istedi.

Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla İl Jandarma Komutanlığından kalkan askeri helikopter, köye giderek hastayı aldı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Kalkan, yapılan müdahalenin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Vali Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hastaya ulaşmakta güçlük çeken sağlık ekibimizin talebi üzerine jandarmamıza ait helikopterle hastamız alınarak Elazığ'a sevki yapıldı. Dedemize geçmiş olsun, devletimiz var olsun." ifadelerini kullandı.

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