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Kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

ANKARA HABERLERİ  | 08.06.2020 14:16 | Son Güncelleme

Kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren hastanın sevki ambulans helikopterle gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, 75 yaşındaki İbrahim Koçak evinde kalp krizi geçirdi.

Bunun üzerine Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan Koçak, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yakınları, Koçak'ın kısa sürede hastaneye sevk edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Allah devletimize güç versin. Sağlıkta gelinen aşamaya ve insana verilen değere şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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