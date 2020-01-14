Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansı ile taşındı

Konya’nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansıyla il merkezindeki hastaneye taşındı.

Edinilen bilgiye göre, Fehmi Öztürk (66) ilçeye bağlı Şerefli mahallesinde bulunan evinde rahatsızlandı. Yaşlı adamın rahatsızlandığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerle birlikte kalp krizi geçirdiği belirlenen hastanın sevki için İl Sağlık Müdürlüğünden hava ambulansı istendi. Kulu Alpaslan Parkındaki helikopter sahasına inen hava ambulansına taşınan yaşlı adamın, il merkezinde bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.



