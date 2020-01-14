YURTHABER
  4. Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansı ile taşındı

Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansı ile taşındı

KONYA HABERLERİ  | 14.01.2020 17:25 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansıyla il merkezindeki hastaneye taşındı.Edinilen bilgiye göre, Fehmi Öztürk (66) ilçeye bağlı Şerefli mahallesinde bulunan evinde rahatsızlandı.

Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansı ile taşındı

Konya’nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansıyla il merkezindeki hastaneye taşındı.
Edinilen bilgiye göre, Fehmi Öztürk (66) ilçeye bağlı Şerefli mahallesinde bulunan evinde rahatsızlandı. Yaşlı adamın rahatsızlandığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerle birlikte kalp krizi geçirdiği belirlenen hastanın sevki için İl Sağlık Müdürlüğünden hava ambulansı istendi. Kulu Alpaslan Parkındaki helikopter sahasına inen hava ambulansına taşınan yaşlı adamın, il merkezinde bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansı ile taşındı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
Büyükşehir’den amatör spor kulüplerine malzeme desteğiBüyükşehir’den amatör spor kulüplerine malzeme desteği
Karatay Kent Konseyi hizmet binası açıldıKaratay Kent Konseyi hizmet binası açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Pendik’te askıda yemek yüzleri güldürüyor

Pendik’te askıda yemek yüzleri güldürüyor

Büyükçekmeceli kadınlar, Zübeyde Hanım’ı kabri başında andı

Büyükçekmeceli kadınlar, Zübeyde Hanım’ı kabri başında andı

Konya Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:04
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
19:20

Konya Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Genç Altınekin Eczanesi
Karatay
Asya Eczanesi
Selcuklu
Ay Selim Eczanesi
Selcuklu
Çumra Eczanesi
Selcuklu
Eren Eczanesi
Selcuklu
Hicret Eczanesi
Selcuklu
Setenay Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Mahalleliden ‘uyuşturucuya Hayır’ Yürüyüşü

Mahalleliden ‘uyuşturucuya Hayır’ Yürüyüşü

25 Yıl Sonra ’umut’larını Kucakladılar

25 Yıl Sonra ’umut’larını Kucakladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.