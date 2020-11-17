YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi eczane çalışanları yaptı

Kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi eczane çalışanları yaptı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 17.11.2020 14:21 | Son Güncelleme

Erzincan’da yolda yürüdüğü anda kalp krizi geçirerek yere yığılan vatandaşa ilk müdahaleyi eczane çalışanları yaptı.Olay, sabah saatlerinde İnönü Mahallesi, 29.

Kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi eczane çalışanları yaptı

Erzincan’da yolda yürüdüğü anda kalp krizi geçirerek yere yığılan vatandaşa ilk müdahaleyi eczane çalışanları yaptı.
Olay, sabah saatlerinde İnönü Mahallesi, 29. Sokak da meydana geldi. Aniden fenalaşan 54 yaşındaki Turgay Sönmez bir anda yere yığıldı. Bölgede bulunan eczane çalışanları, hemen yardıma koşarak Turgay Sönmez’e ilk müdahaleyi yaptı ve 112’yi aradı. Sağlık ekipleri gelene kadar canla başla vatandaşı hayata tutundurmaya çalışan eczane çalışanları uzun süre Sönmez’e kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Turgay Sönmez’i Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede anjiyo yapılan vatandaşın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi eczane çalışanları yaptı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!

Erzincan Namaz Vakitleri 17 Kasım Salı

İmsak
05:35
Sabah
07:02
Öğle
12:12
İkindi
14:49
Akşam
17:12
Yatsı
18:34

Erzincan Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Salı

Elıf Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.