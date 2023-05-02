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Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden adamın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

02.05.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan bir vatandaş hayatını kaybederken, ölüm haberini alan yakınları ortalığı birbirine kattı.

Önce doktorlara, ardından ise güvenlik görevlilerine saldıran şahıslar, polisin havaya ateş açtığı müdahale sonucunda güçlükle durdurulabildi. Yaşanan o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan Reyap Hastanesi İstanbul’da yaşandı. İddiaya göre, kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan Mehmet Salih Çiçek isimli bir vatandaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çiçek’in ölüm haberini alan aile bireyleri, ihmal olduğunu söyleyerek doktorlarla tartışmaya başladı. Kısa süre sonra büyüyen tartışmada aile bireyleri doktorlara saldırdı. Olaya müdahale etmek için gelen güvenlik görevlileri de ailenin saldırısına maruz kalırken, durum polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, öfkeli kalabalığı durdurmakta güçlük çekti. Sözlü uyarıların ardından polis ekipleri havaya ateş açarak aileyi durdurabildi. Yaşanan o olay anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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