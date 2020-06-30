Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bozdoğanlı genç toprağa verildi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki Tolga Çilenger sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bozdoğan’da oto elektrik dükkanı işleten Tolga Çilenger iş yerinde bir anda rahatsızlandı. Çilenger’in komşularının ihbarı üzerine iş yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çilenger’i hastaneye kaldırdı. Çilenger doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çilenger’in genç yaşta hayatını kaybetmesi Bozdoğan’ı yasa boğdu.

Tolga Çilenger’in cenazesi Bozdoğan Çarşı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bozdoğan Belediyesi Asri Mezarlığı’nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Çilenger ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

